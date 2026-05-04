Otro año sin pleno de banderas azules en las playas de Alicante

Alicante se queda sin hacer pleno de banderas azules por segundo año consecutivo. Pese a que la provincia se sitúa hasta ahora al frente del galardón, como la región con más playas aplaudidas por su excelencia, La Albufereta se cae del listado una vez más: en 2025 lo hizo por las obras que se estaban llevando a cabo en el malecón y, en esta ocasión, será por la calidad del agua. Aunque la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) tiene previsto presentar este martes el listado con los arenales reconocidos, el citado arenal no cumplía con los requisitos para presentar su candidatura.

Esta situación tiene su origen en el episodio de contaminación que experimentó La Albufereta agosto de 2025, y que obligó a izar la bandera roja en la playa alicantina durante 24 horas. En ese momento, el Ayuntamiento decretó la prohibición del baño en la zona tras comprobar que la calidad del agua no era apta para el acceso de los bañistas. Según señaló entonces el equipo de gobierno, la decisión se tomó "tras haberse detectado niveles de contaminación residual en los últimos análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente".

Según ha podido saber INFORMACIÓN, estos hechos son incompatibles con los más de cien criterios que deben cumplir las playas para poder ser reconocidas con la bandera azul. En el procedimiento habitual, la organización comunica a los ayuntamientos qué arenales son susceptibles de ser premiados y, posteriormente, los gobiernos locales registran las candidaturas. En esta ocasión, La Albufereta no ha pasado el corte de la Adeac, por lo que volverá a quedarse fuera del listado.

Problemas por las obras

En 2025, el motivo por el que Alicante tampoco hizo pleno con las banderas azules fue distinto: las obras. El Ayuntamiento de Alicante no presentó la candidatura del arenal al entender que podría ser rechazada por los trabajos de reparación del muro y la reurbanización del entorno de la Almadraba. La ciudad, en cambio, sí mantuvo el distintivo en el Postiguet, San Juan, Urbanova y Tabarca.

Según fuentes municipales, el ejecutivo local optó por no solicitar el reconocimiento para la Albufereta, dados los trabajos de reparación que se han acometido en la zona para rehabilitar el muro, seriamente afectado por los últimos temporales. La actuación consistió en la construcción de una nueva barrera de defensa litoral de hormigón armado adosado al existente y resistente a las dinámicas marinas provisto de un diseño y dimensiones optimizadas que devuelva la energía del empuje de las olas del mar mediante una curva característica en su intradós.

Premio exigente

El distintivo reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios asociados y la seguridad de los bañistas. En 2025, la Comunidad Valenciana fue también la región de España más galardonada con 143 banderas, cinco más que en 2024. En este sentido, Alicante lidera la clasificación con 89 galardones de todos los tipos, seguida de Valencia con 39 y Castellón con 36.

Desde Adeac han señalado a este diario que, en 2026, el número total de playas candidatas ha aumentado hasta las 714 en toda España, lo que supone 16 más que en 2025. En cuanto a los municipios que se han inscrito para participar en el reconocimiento, la cifra iguala a la del año pasado, con 260 localidades.