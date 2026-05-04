El profesorado de segundo de Bachillerato no podrá hacer huelga para garantizar la Selectividad

La Conselleria de Educación ha establecido que todo el profesorado de segundo de Bachillerato sea considerado servicios mínimos durante la huelga indefinida convocada por los sindicatos a partir del próximo lunes, 11 de mayo. Con ello, los docentes no tendrán derecho al paro, para garantizar el acceso de todos los alumnos a Selectividad o Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los sindicatos ya han tachado la estrategia autonómica de "abusiva" y han advertido de que la impugnarán de forma cautelarísima si no hay marcha atrás.

Ha sido el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien ha subrayado que “una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado. La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones". Así, el número 2 del departamento autonómico se ha escudado en que con esta medida "no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida.”

McEvoy ha insistido en que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: “Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan.”

Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso Daniel Mcevoy — Secretario autonómico de Educación

Los profesores se concentran en Alicante para reclamar mejoras en la educación pública / jose navarro

"Sin querer neutralizar"

La Generalitat ha destacado que "reconoce y respeta plenamente el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española". No obstante, se ha amparado en que de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, "el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española constituye un servicio esencial para la comunidad". Con ello, el Gobierno de Pérez Llorca ha advertido de que el seguimiento de la huelga sin la determinación de una prestación mínima podría generar perjuicios al derecho a la educación del alumnado y afectar directamente a las familias en un día laborable.

Desde Educación han justificado que los servicios mínimos fijados "no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga, sino garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad".

Los servicios mínimos fijados no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga Daniel McEvoy — Secretario autonómico de Educación

Por su parte, el comité de huelga ha avisado de que con la directriz autonómica, el profesorado de segundo de bachillerato estará obligado a impartir su horario completo, sea en este nivel o en cualquier otro curso de la ESO. Y además, durante todos los días que dure la huelga indefinida, independientemente de si ese día existe o no evaluación. Por tanto, ha alertado de que Educación "está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga de este profesorado".

Una de las protestas de los profesores en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Personal obligatorio en cada nivel

De acuerdo a los servicios mínimos hechos públicos este lunes, todos los centros públicos será obligatoria la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los centros públicos de Infantil y Primaria, deberá de haber un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros de Educación Infantil, es obligatorio dos o tres educadores o educadoras según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, deberá de trabajar un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

Noticias relacionadas

En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.