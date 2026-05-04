Sanidad constituirá una mesa técnica para negociar la implantación de la jornada de 35 horas

Los representantes de la Conselleria de Sanidad en la mesa sectorial han trasladado a los representantes de las organizaciones sindicales que se va a constituir la correspondiente mesa técnica con el fin de negociar la implantación de las 35 horas en el ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana. Ha sido el único avance de este primer contacto.

Una vez constituida esta mesa desde la Conselleria de Sanidad se presentará a los representantes sindicales un calendario de negociación para la futura jornada laboral. Este lunes ha comenzado el proceso de negociación con los representantes de las organizaciones sindicales para que la jornada laboral de 35 horas se empiece a implantar a partir del 1 de enero de 2027.

Cabe recordar que esta reunión se convocó en cumplimiento con el acuerdo de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, que tuvo lugar recientemente. "Desde la Conselleria de Sanidad siempre se ha mantenido la voluntad de iniciar la negociación de la jornada laboral tras el correspondiente acuerdo en el marco de la Mesa General", explican desde este departamento de la Generalitat.

La implantación de la jornada de 35 horas en el sistema sanitario valenciano ha de estar garantizada con el correspondiente soporte presupuestario, puesto que conlleva un incremento estructural de plantilla. Ese impacto se ha cifrado en unos 140 millones de euros.

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Refuerzo de plantilla

Por su parte, los sindicatos han trasladado al departamento que dirige Marciano Gómez sus "líneas rojas" en la negociación, que pasan fundamentalmente por un refuerzo de plantilla y cobertura presupuestaria para asegurar su aplicación "real y con todas las garantías".

Al respecto, la responsable de Sanidad de UGT, Eva Plana, ha recalcado que las tres líneas rojas son "aumento de personal, cobertura presupuestaria e implantación progresiva que no aumente ratios ni empeore la calidad asistencial" y ha subrayado que la implementación "debería empezar en el segundo semestre de este año y culminar en 1 de enero de 2027". "Se ha perdido mucho tiempo porque había un acuerdo firmado", ha lamentado.

En esta línea, desde CCOO se ha exigido "que las 35 horas semanales se apliquen a todo el personal sin excepciones". Según señala el sindicato en un comunicado ha insistido en que esta jornada está instaurada en la mayoría de comunidades, pero "en nuestro territorio, la Conselleria de Sanidad ha tenido paralizada la negociación desde hace más de dos años, a pesar de que se firmó un acuerdo para aplicarla en marzo de 2023, y se ratificó la reducción de jornada en el Acuerdo de Legislatura del 7 de mayo de 2024 del Consell".

"Nuestra autonomía está en desventaja respecto a otras que sí han cumplido con las 35 horas, logrando retener y captar a más profesionales por contar con mejores condiciones laborales", ha lamentado CCOO, que ha recordado que "ha reivindicado el cumplimiento del acuerdo en cada reunión mantenida con Sanidad y también apoyando al personal que lo ha exigido con movilización en las calles y centros de trabajo". Así, ha exigido que la jornada se implante "con garantías, con los recursos necesarios y con una negociación seria y consensuada para que no se comprometa la calidad asistencial y la salud del personal".

Acelerar su aplicación

Asimismo, CSIF ha pedido la implantación de la jornada de 35 horas semanales de manera "real, efectiva, sin merma retributiva y con todas las garantías" y ha insistido en "acelerar" su desarrollo antes de 2027 para evitar "nuevos anuncios sin aplicación práctica".

En esta línea, ha exigido que se lleve a cabo "con memoria económica, respaldo jurídico y un refuerzo estructural de plantillas, algo imprescindible en un servicio que funciona 24 horas al día durante los 365 días del año". Sin ese refuerzo, la reducción de jornada resultaría inviable y revertiría en una mayor sobrecarga para los profesionales y en una pérdida de nivel de asistencia a la ciudadanía", ha advertido.

Conciliación

Del mismo modo, ha hecho especial hincapié en que "la reducción de jornada debe realizarse sin ninguna pérdida económica para los trabajadores y como una medida que permita avanzar en una conciliación real de la vida laboral y familiar, objetivo que no puede alcanzarse si no se acompaña de los recursos necesarios". CSIF ha recordado que la aplicación de las 35 horas responde a "un compromiso recogido en el Acuerdo de Legislatura firmado por la propia Generalitat, todavía pendiente de cumplimiento".

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha recalcado sus dos líneas rojas: la necesidad de que se amplíen las plantillas para poder cubrir la reducción de la jornada y que la modificación del decreto de jornada "no suponga tocar derechos que ya tienen los trabajadores". Desde el Sindicato de Enfermería ha mostrado "mucha cautela" ante esta negociación porque "está conselleria ya ha incumplido su palabra muchas veces".