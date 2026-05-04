Suspenden el desahucio de una familia vulnerable con tres hijos en Alicante

Oxígeno para Hamdi, Nacira y sus tres hijos. Contra esta familia de origen argelino pesa una orden de desahucio por decisión judicial que se iba a ejecutar este mismo lunes y que finalmente se ha suspendido. Según fuentes del Sindicat de Vivenda de la Zona Nord (SVZN), que han protagonizado la protesta contra el lanzamiento y que se han encargado de negociar con la comitiva judicial la paralización de los efectos de la sentencia, ahora “habrá que esperar otra notificación judicial para que el proceso se reinicie a instancias del denunciante, pero no hay fecha”.

Este colectivo ha convocado una protesta contra la decisión judicial que ha concentrado a una veintena de personas ante el portal del inmueble de los afectados, ubicado en la calle Castilla, en Virgen del Remedio, uno de los barrios más vulnerables de Alicante.

Pagábamos el alquiler en mano, siempre lo hemos hecho, pero no nos han dejado seguir pagando Nacira Mechri — Madre de la familia afectada

Los manifestantes han gritado consignas como “vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “o con los rentistas o con la clase obrera” o “ni un desahucio más”, y han animado a los vecinos a sumarse a la protesta (algunos de ellos lo han hecho) clamando por el derecho a la vivienda.

Algunos de los concentrados este lunes para paralizar el desahucio. / Pilar Cortés

La protesta estaba convocada a las 10 de la mañana y se ha alargado durante casi tres horas después de que la comitiva judicial y agentes de la Policía Nacional se hayan presentado ante el portal de la familia afectada con casi dos horas de retraso. El desahucio, que finalmente se ha suspendido, estaba programado para las 12:45.

Un drama familiar

Hamadi y Nacira viven desde hace 12 años en Alicante y habitan un hogar en la calle Castilla 1 de Alicante desde hace seis. Comparten tres hijos de 12, 9 y 6 años, los dos últimos nacidos en la ciudad, y pagan al mes 260 euros por el alquiler.

El pago, según explica Nacira Mechri, que es ama de casa y su pareja ejerce de chatarrero, lo efectuaban en mano por exigencia del propietario, natural de Argelia, el mismo país de procedencia de la familia afectada. Sin embargo, la lejanía del propietario, que según los afectados reside habitualmente en su país de origen, y su negativa a facilitar un número de cuenta bancaria y a seguir cobrando la mensualidad en mano, les habría impedido continuar abonando el alquiler, una situación que ha desembocado en una demanda por impago y en una posterior sentencia de desahucio por parte del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante.

Quieren seguir pagando para seguir viviendo aquí, pero la propiedad no pone ninguna facilidad para que eso pueda darse Miquel Sans — Sindicat de Vivenda de la Zona Nord

“Pagábamos el alquiler en mano, siempre lo hemos hecho, pero no nos han dejado seguir pagando y no tenemos alternativa”, dice la madre de la familia, que asegura estar buscando piso en Virgen del Remedio y en el conjunto de la Zona Norte, aunque teme no poder encontrar nada por un precio similar al que han estado pagando hasta ahora.

Miquel Sans, del Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, que además de organizar la protesta contra el desahucio se han encargado de asesorar legalmente a la familia afectada, subraya que los inquilinos “han intentado resolver la deuda generada, pero no les han dejado”, alegando “indefensión” por parte de Nacira, de Hamadi y de sus hijos. “Quieren seguir pagando para seguir viviendo aquí, pero la propiedad no pone ninguna facilidad para que eso pueda darse”.

Desde esta entidad lamentan que no han podido contactar con la propiedad para negociar, y se muestran críticos con la sentencia judicial, en estos momentos suspendida, por entender que “antepone el derecho de la propiedad al de la familia a vivir dignamente”.