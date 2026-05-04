Susto en el aeropuerto de Alicante: un vuelo a Liverpool regresa tras sufrir un impacto en el despegue

Un avión que había salido este lunes 4 de mayo desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con destino Liverpool tuvo que regresar poco después del despegue tras sufrir un impacto con un ave. La tripulación decidió volver al aeródromo alicantino por seguridad después de realizar comprobaciones en vuelo.

Según ha informado la cuenta de Controladores Aéreos en X, antes Twitter, el incidente se produjo durante el despegue. Tras el impacto, la aeronave efectuó comprobaciones al sureste del aeropuerto antes de regresar a Alicante. El aterrizaje, según la misma fuente, se completó “sin incidencias”.

El vuelo tenía prevista la salida a las 07.20 horas y despegó a las 07.23, con llegada programada a Liverpool a las 09.10 horas. La aeronave implicada es un Boeing 737 MAX 8-200 con matrícula 9H-VVR, operado por Ryanair, según los datos de seguimiento del avión disponibles en Flightradar24.

Regreso al aeropuerto de Alicante tras el impacto

Controladores Aéreos ha explicado el episodio de forma breve: “Impacto con ave en despegue. Comprobaciones al sureste del aeropuerto. La tripulación decide regresar al aeropuerto por seguridad. Aterrizaje sin incidencias”.

Este tipo de situaciones, como impactos con aves, obligan a las tripulaciones a valorar el estado del avión y decidir si continúan el trayecto o regresan al aeropuerto de salida. En este caso, la decisión fue volver a Alicante como medida preventiva.

Noticias relacionadas

No consta, con la información disponible, que el aterrizaje provocara incidencias adicionales ni que se produjeran daños personales. Aena mantiene la información operativa de vuelos en sus canales de consulta actualizados para salidas y llegadas del aeropuerto.