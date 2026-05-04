La Aemet activa el aviso amarillo en Alicante: tormentas y lluvias intensas en la provincia

El tiempo en Alicante arranca la semana con nubosidad y riesgo de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias y tormentas este lunes en varias zonas de la provincia, especialmente durante la tarde. La jornada estará marcada por un cielo nuboso desde primeras horas y por la posibilidad de chubascos durante la tarde. No se espera lluvia continua en toda la provincia, pero sí episodios puntuales que pueden descargar con intensidad en poco tiempo.

El aviso amarillo de la Aemet afecta al interior y al litoral norte de Alicante, donde podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre el mediodía y la noche. También hay aviso por tormentas en esas mismas zonas, aunque con menor probabilidad.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, por lo que el ambiente será algo más templado pese a la nubosidad. Mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios.

El viento soplará flojo de componente este y sur, con algunos intervalos moderados en puntos concretos. El principal foco del día, sin embargo, estará en el cielo de la tarde: paraguas a mano en el interior y el norte de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un lunes claramente inestable, con tormentas muy probables entre el mediodía y la tarde, cuando el cielo se mostrará más activo y con riesgo de chubascos intensos en poco tiempo. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 24 grados, con una mínima de 15, dejando un ambiente templado pese a la nubosidad y la lluvia.

El viento será flojo en general, con predominio de componente este, sin demasiado protagonismo frente a unas tormentas que marcarán la jornada en la ciudad.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un lunes muy pendiente del cielo, con tormentas probables desde la mañana y mayor intensidad a partir del mediodía, cuando los chubascos pueden ser más frecuentes. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 26 grados, con una mínima de 15, lo que deja una sensación templada pese a la inestabilidad.

El viento será flojo en general, con predominio de componente este y sur, sin demasiado protagonismo frente a unas tormentas que pueden marcar el ritmo del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un lunes muy inestable en la primera mitad del día, con lluvias prácticamente aseguradas durante la mañana y riesgo de tormentas, especialmente en las primeras horas. A partir del mediodía, el tiempo tenderá a mejorar y se abrirán claros, dejando una tarde más tranquila. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 16 y 21 grados, sin grandes cambios.

El viento soplará flojo, con predominio de componente sur y oeste, y sin demasiado protagonismo frente a un arranque de jornada marcado por la lluvia.

El tiempo en Elda

En Elda, el lunes también estará marcado por la inestabilidad, con tormentas probables desde la mañana y mayor intensidad durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con una máxima de 24 grados y mínima de 13, dejando un ambiente templado pese a la presencia de nubes y lluvia.

A partir de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar y el cielo se irá abriendo, con el viento flojo y sin apenas influencia en una jornada dominada por los chubascos.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un lunes muy pendiente de la evolución del cielo, con lluvias probables tanto por la mañana como en las horas centrales del día, cuando los chubascos pueden ser más frecuentes. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 17 y 23 grados, con un ambiente templado pese a la inestabilidad.

El viento de componente sur soplará con cierta intensidad en la primera mitad del día, con rachas moderadas que pueden reforzar la sensación de tiempo algo revuelto antes de que el cielo se vaya abriendo hacia la tarde.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un lunes claramente inestable, con lluvias muy probables desde primera hora y tormentas que pueden aparecer sobre todo a partir del mediodía. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 27 grados, con una mínima de 16, lo que deja una sensación cálida pese a la presencia de nubes y chubascos.

El viento será flojo en general, con predominio de componente sur y este, sin demasiado protagonismo frente a una jornada marcada por la lluvia y los posibles episodios tormentosos.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde más se note la inestabilidad este lunes, con tormentas prácticamente aseguradas desde la mañana y muy probables en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con una máxima de 23 grados y mínima de 12, dejando un ambiente más fresco que en otras zonas de la provincia.

A partir de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar y el cielo se irá abriendo, aunque la jornada estará claramente marcada por los chubascos y la actividad tormentosa.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un lunes muy inestable en la primera mitad del día, con lluvias y tormentas probables desde la mañana y especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 14 y 24 grados, con un ambiente templado pese a la nubosidad y los chubascos.

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A medida que avance la tarde, el tiempo tenderá a mejorar y se abrirán claros, aunque el viento de componente este seguirá soplando con cierta intensidad, manteniendo un ambiente húmedo junto al mar.