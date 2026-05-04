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Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la A-70 por Fontcalent, cortes en la AP-7 por Agost y niebla en la A-7 en una mañana con 49 incidencias en la provincia

La DGT informa de circulación difícil por obras en la AP-7, con corte total en un tramo de Agost, además de accidentes en la N-332, EL-20 y CV-935

Retenciones por un accidente de tráfico en la A-70 en imagen de archivo.

Retenciones por un accidente de tráfico en la A-70 en imagen de archivo. / Antonio Amorós

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra este lunes 49 incidencias activas en las carreteras de la provincia de Alicante. La mañana está marcada por tres focos principales: las retenciones en la A-70 por Fontcalent, las obras en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, y los avisos por niebla en la A-7 en varios tramos del interior.

La incidencia más reciente comunicada por Tráfico es un obstáculo fijo por accidente en la N-332, a la altura de Benidorm, en el kilómetro 148,211, en sentido creciente de la kilometración. También hay accidentes en la EL-20, en Atsavares, en el kilómetro 5,6, y en la CV-935, en Algorfa, en el kilómetro 3,414.

En el entorno de Alicante, la A-70 presenta retenciones de nivel amarillo en Fontcalent, desde las 08.41 horas, entre los kilómetros 21,5 y 20, en sentido decreciente hacia Valencia. Además, hay obras en la entrada de la A-70 a la altura de Santa Faz, entre los kilómetros 10,5 y 11,5, con el arcén cerrado hasta las 06.00 horas del martes, y trabajos entre Ballestera y El Campello, con el carril derecho cerrado hasta las 14.30 horas.

Punto más delicado

Uno de los puntos más delicados de la jornada está en la AP-7, entre Agost y La Alcoraya. La DGT comunica obras de nivel rojo con circulación difícil y corte total entre los kilómetros 697,3 y 697,9, en sentido creciente. En el mismo entorno hay retenciones por obras hacia Alicante, entre los kilómetros 696,5 y 697,19, además de carriles izquierdos cerrados y un carril habilitado en sentido contrario.

También en la AP-7 siguen las obras en los túneles entre L’Olla y Benissa, en ambos sentidos, con el carril izquierdo cerrado. Estos trabajos están previstos hasta las 13.00 horas del 8 de mayo.

La N-332 mantiene otro punto de tráfico complicado en Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75 desde las 07.55 horas. A ello se suma el accidente en Benidorm y otros obstáculos en la red secundaria de la provincia.

En la A-31, Tráfico informa de un obstáculo fijo en La Estación, en el kilómetro 211,005, y de obras entre Casas de Menor y Villena, del kilómetro 180,5 al 182, con el carril derecho cerrado hasta las 15.00 horas.

Niebla y visibilidad reducida

La meteorología también condiciona la circulación. La DGT mantiene avisos por niebla y visibilidad reducida en la A-7 a la altura de Ibi y Tibi, entre los kilómetros 466,658 y 477, y en Alcoy, entre los kilómetros 445,571 y 450. También hay un aviso en el tramo entre Albaida y Turballos, con afección en ambos sentidos.

Noticias relacionadas y más

La recomendación para los conductores es extremar la precaución en la AP-7 por Agost, por el corte total y la circulación difícil; en la A-70 por Fontcalent, por las retenciones hacia Valencia; en la N-332 por Torrevieja y Benidorm, por congestión y accidente; y en la A-7 por Ibi, Tibi y Alcoy, por la niebla.

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