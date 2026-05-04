Los vecinos de Juan XXIII convocan protestas por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante

Los vecinos de Juan XXIII 2º Sector han decidido salir a la calle para reclamar soluciones al Ayuntamiento de Alicante. La asociación vecinal del barrio ha convocado movilizaciones durante el mes de mayo ante lo que considera una falta de atención y de respuesta municipal a las solicitudes registradas en materias como infraestructuras, limpieza, seguridad o transporte.

Las protestas se celebrarán todos los martes y sábados desde el 5 hasta el 30 de mayo. La convocatoria, firmada por el presidente de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII 2º Sector, Adolfo Durán, señala que las movilizaciones de los martes tendrán lugar de 18.00 a 20.00 horas, mientras que las de los sábados se desarrollarán de 11.00 a 13.00 horas.

El recorrido previsto partirá de la calle Barítono Paco Latorre y continuará por la calle Periodista Francisco Bas Mingot hasta la rotonda, donde los manifestantes darán la vuelta para regresar al punto de salida. “Los vecinos de nuestro barrio nos sentimos abandonados por parte del Ayuntamiento y exigimos soluciones a nuestros problemas”, sostienen desde la asociación.

La protesta llega después de meses de quejas vecinales por problemas que el barrio arrastra desde hace tiempo. La asociación ya había reclamado al Ayuntamiento más seguridad y limpieza, así como mejoras en el alumbrado y en las infraestructuras de la zona. Entre las reivindicaciones figuraba también la necesidad de actuar en las aceras de la avenida Periodista Francisco Bas Mingot para evitar resbalones.

La convocatoria de protestas refleja que la asociación vecinal considera insuficiente la respuesta municipal y mantiene abiertas sus reivindicaciones sobre el estado del barrio.