Gómez subraya que las 35 horas en la sanidad pública serán para "todas las categorías profesionales"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha subrayado que la futura implantación de las 35 horas en la sanidad pública valenciana será "para todo el personal de la administración sanitaria" y se extenderá "a todas las categorías profesionales", si bien ha apuntado que la "idea" es elaborar memorias económicas y técnico-jurídicas al respecto.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación este martes en Alicante, al ser preguntado por la negociación de esta cuestión con los sindicatos. Igualmente, ha dicho que "se contratará al personal que haga falta", ya que el objetivo es "que las 35 horas en personal de trabajo fijo diurno sea no trabajar los sábados".

Conciliación

Gómez ha incidido en que las 35 horas son "un objetivo de conciliación de la vida familiar" y "será trabajar desde las 08.00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del viernes". "Sí que es cierto que habrá categorías profesionales que no trabajan en turnos fijos diurnos, sino que trabajan en turnos, entonces habrá que estudiar la adecuación de la plantilla, en base, insisto, a memorias", ha añadido.

"A veces nos falta cierta retrospectiva. Cuando yo llegué a la conselleria había un mal llamado decreto de 35 horas", ha manifestado el conseller de Sanidad, quien también ha afirmado que esa norma contemplaba trabajar "los sábados", era "una reducción de once jornadas laborales" que se quitaban "al cómputo anual" o "dividías por las semanas correspondientes y te daban 35 horas".

Agencia Atlas / Archivo

Nulo

"Era un decreto que era nulo y lo dijo la Intervención y la Abogacía de la Generalitat", porque, según ha indicado, "no tenía consignación presupuestaria".

Sobre la futura implantación de las 35 horas, ha sostenido que él afirmó que desde la Conselleria de Sanidad se iban a poner a "negociar".

"Pero la mesa general, que es la que está por encima de las mesas sectoriales, como muy bien dice su nombre, formada por UGT, Comisiones y CSIF, por sindicatos, por representantes de los trabajadores, junto con la Secretaría Autonómica de Administración Pública y la Dirección General de Función Pública, decidieron que se tomaba un marco conjunto y global para toda la comunidad, todo el personal de la Comunidad Valenciana, todo el personal que trabajaba en la administración pública de la comunidad para poner las 35 horas antes de que acabase la legislatura".

Memoria económica

"La idea que nosotros tenemos es, por supuesto, hacer un estudio", ha aseverado Gómez, quien ha precisado que dicho análisis contará con "una memoria económica" y, "por supuesto", con otra "técnico-jurídica".

En este punto, ha abundado en que "lo mismo" que reclama a otras administraciones, como al Ministerio de Sanidad, se lo demanda a él mismo.