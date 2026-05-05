Más de 800 intervenciones semanales en un año: Cruz Roja atenderá la soledad no deseada en Alicante

El servicio de "prevención y abordaje de situaciones de soledad no deseada" en personas mayores de 60 años ya tiene adjudicatario. Este martes el Ayuntamiento de Alicante ha formalizado su cesión a Cruz Roja. Así lo ha decidido el ejecutivo local en Junta de Gobierno, con un presupuesto de adjudicación que asciende a los 235.000 euros por un año de servicio y que se podrá extender con dos prórrogas de un año en cada caso.

La iniciativa se desarrollará en el ámbito de los Servicios Sociales municipales, integrados en la Concejalía de Bienestar Social que dirige Begoña León (PP), y tiene como objetivo “reducir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de vulnerabilidad con un programa de atención integral e interdisciplinar”, describen desde el Ayuntamiento.

Este programa se podrá desarrollar a través de un equipo de 12 profesionales que prestarán “más de 800 atenciones semanales en centros sociales”, explican, precisando también que estas atenciones también se podrán hacer “combinando atención domiciliaria, acompañamiento psicosocial, talleres grupales de bienestar emocional, estimulación cognitiva, uso de tecnologías digitales y acciones comunitarias e intergeneracionales”.

Desde el Consistorio añaden que el programa, “específico y especializado, trabajará con un enfoque preventivo, comunitario e integral”, con el objetivo de garantizar “la prevención y el abordaje de la soledad no deseada, que constituye uno de los principales retos sociales en la actualidad, con una especial incidencia entre las personas mayores de 60 años”, según ha dicho Begoña León.

Objetivos

El Ayuntamiento pretende, con este programa, “reducir las situaciones de soledad no deseada o el riesgo de padecerla en personas mayores de 60 años residentes en Alicante”. El programa, además, contempla la “detección temprana de casos” y medidas como “la creación de espacios seguros de relación y apoyo emocional, el desarrollo de habilidades personales y sociales, la mejora de la autoestima, la reducción de la brecha digital y la promoción de la participación en la vida comunitaria”.

Los 12 profesionales que se encargarán de desplegar el programa son del ámbito de la psicología, del trabajo social, de la educación y de la integración social, y prestarán atención en los centros sociales de la ciudad en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.

El programa se estructura en tres fases. La primera es la de difusión y captación, que va seguida de la intervención integral, tanto individual como grupal y comunitaria; y de la evaluación continua, con informes periódicos de seguimiento y una evaluación final del impacto.

Por último, la iniciativa incluye campañas de sensibilización y convenios de colaboración con entidades especializadas, como la Asociación Teléfono de la Esperanza.