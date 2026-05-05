Alicante persigue la venta ambulante en la Explanada y El Postiguet con un operativo policial
Una quincena de agentes recorren la fachada litoral para combatir prácticas irregulares como la venta de mojitos en la arena y de productos falsificados en el paseo
La Policía Local de Alicante se pone seria con la venta ambulante. Después de que, en las últimas semanas, el litoral se haya llenado de vendedores irregulares de todo tipo de productos, más de una decena de agentes se han desplegado este martes en el entorno de la Puerta del Mar para tratar de controlar este tipo de prácticas.
Según ha podido saber INFORMACIÓN, en el operativo extraordinario han participado hasta doce miembros de la Policía Local, incluyendo mandos, que han puesto especial atención a la venta ambulante sin licencia que se desarrolla con frecuencia en la Explanada, la playa de El Postiguet y los alrededores. Además, de acuerdo con fuentes municipales, está previsto que este tipo de acciones se sucedan de forma periódica, para poner coto a las irregularidades.
De camisetas a mojitos
Con la llegada del buen tiempo, junto al litoral más céntrico de Alicante se amontonan los puestos irregulares de camisetas, pareos, bolsos y todo tipo de productos textiles, además de complementos como gafas de sol y hasta servicios de "peluquería", con peinados en forma de trenzas. Junto a las toallas, el reclamo de los vendedores ilegales de bebidas se adelanta a la temporada de verano y ya hace negocio en El Postiguet.
Allí, al margen de la ley, los "mojiteros" ofertan (sin permiso para ello) todo tipo de refrescos, cócteles y zumos de fruta que elaboran en las calles cercanas, sobre los maleteros de sus vehículos o incluso en la propia arena. Este sistema de elaboración al margen de cualquier control sanitario, como ya ha alertado en diversas ocasiones la Conselleria de Sanidad, puede conllevar diversos riesgos para la salud.
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