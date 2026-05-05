Un alicantino desmonta una baliza V16 y reabre el debate: “He decidido devolverla”

El debate sobre las balizas V16 conectadas no amaina, y uno de los vídeos que más ruido está generando en los últimos tiempos lo firma un creador de contenido alicantino. En una prueba casera, el divulgador Papayerix desmonta una de estas luces de emergencia, compara varios modelos y lanza una conclusión incómoda para muchos conductores: según sus pruebas, algunas balizas antiguas sin conexión GPS parecen iluminar más que los nuevos modelos conectados.

Desde el pasado 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada sustituye a los triángulos de emergencia como dispositivo válido para señalizar un vehículo inmovilizado en España. La DGT defiende que permite avisar de una avería o accidente sin que el conductor tenga que bajarse del coche y exponerse al riesgo de atropello. Además, las balizas homologadas deben estar conectadas a la plataforma DGT 3.0, de forma que envíen la ubicación del vehículo averiado.

En su vídeo, Papayerix parte de una duda muy extendida entre los conductores: qué hacen realmente estas balizas conectadas y hasta qué punto son visibles. Primero muestra dos modelos distintos: uno de unos 28 euros y otro que sitúa en torno a los 40 euros. En el segundo caso destaca la calidad aparente del producto, el indicador de carga y el uso de una pila de 9 voltios, frente a otros modelos que funcionan con pilas AAA.

Una imagen de la comparación que hizo el youtuber sobre la luminosidad de tres modelos distintos. / Papayerix - YouTube

Después llega la parte técnica. El creador utiliza un medidor para comprobar si detecta algún tipo de señal en diferentes modos. Advierte de que parte de las lecturas pueden estar condicionadas por los imanes de la propia tapa o por las pilas, por lo que retira esos elementos antes de seguir probando. Al activar una de las balizas, observa picos ocasionales en el aparato, aunque no llega a una conclusión cerrada. En modo RF, afirma que detecta pequeñas variaciones, pero insiste en que la prueba “no es muy concluyente”.

Qué llevan por dentro las balizas V16

La escena más llamativa llega cuando desmonta una de las balizas para ver qué hay dentro. Papayerix muestra la placa electrónica, señala varios componentes y se fija especialmente en un módulo identificado como Quectel BC68, que interpreta como un componente de comunicaciones inalámbricas de bajo consumo. A partir de ahí plantea la gran pregunta del vídeo: si el dispositivo está pensado para conectarse a la red y comunicar la posición, ¿cómo lo hace exactamente y dónde queda integrada la parte de localización?

Conviene introducir aquí un matiz importante: que un usuario abra una baliza y haga pruebas con medidores domésticos no permite determinar por sí solo si el dispositivo cumple o no con la homologación. La normativa exige que las balizas conectadas estén certificadas y que verifiquen tanto la conectividad como la capacidad de comunicación con la plataforma de vehículo conectado de la DGT.

El vídeo, sin embargo, no se queda en el circuito. El autor también compara la luminosidad de tres dispositivos durante la noche: dos balizas nuevas conectadas y una antigua, de las que se vendieron antes sin conexión GPS. Su impresión es clara: la antigua ilumina más y proyecta mejor la luz alrededor del vehículo. “Vamos a peor”, llega a decir, antes de calificar las nuevas balizas como una “porquería” por considerar que no alumbran lo suficiente frente a los triángulos, las luces de emergencia y otros sistemas visibles.

Ese punto conecta con una crítica que circula entre conductores y expertos en seguridad vial: la visibilidad real de las V16 en determinadas situaciones, como curvas, cambios de rasante, lluvia o escenarios de baja luz. La DGT mantiene que el sistema aporta ventajas porque evita salir del vehículo y permite alertar digitalmente de la incidencia, pero las dudas sobre su eficacia visual siguen alimentando la discusión pública.

Las autocaravanas

Otro momento práctico del vídeo afecta a las autocaravanas. Papayerix enseña que en muchos vehículos de este tipo la baliza no se adhiere fácilmente porque hay zonas de aluminio o fibra. Su solución es colocar previamente una pequeña pletina metálica adhesiva en un punto visible, de forma que el imán de la baliza pueda sujetarse cuando sea necesario. Recomienda ubicarla en el costado izquierdo si el vehículo queda detenido en el arcén derecho, para mejorar su visibilidad hacia el tráfico.

En la parte final, el alicantino lanza una advertencia a sus seguidores: cree posible que la obligatoriedad de estas balizas acabe suspendiéndose por la presión de los conductores y por el agravio que, a su juicio, supone que los vehículos extranjeros no tengan la misma obligación al circular por España. Esa afirmación, de momento, debe tratarse como una opinión. La DGT ha defendido oficialmente que la obligatoriedad está fijada en el Reglamento General de Vehículos y que desde 2026 la V16 conectada es el elemento válido para señalizar vehículos inmovilizados.

Sí existe, en cambio, una excepción que ha generado debate: los vehículos extranjeros de paso por España no están obligados a adquirir una baliza V16 española, ya que pueden circular con los elementos de señalización reconocidos por la normativa de su país de origen. Esto explica parte del malestar que menciona Papayerix, aunque no equivale a una suspensión de la medida para los vehículos matriculados en España.

La prueba del creador de contenido no cierra el debate técnico, pero sí retrata una preocupación muy real: muchos conductores han comprado o están comprando balizas entre dudas, bajadas de precio, modelos conectados, productos antiguos que ya no sirven y una sensación de confusión alrededor de la homologación. Organizaciones de consumidores también han advertido sobre la venta de dispositivos no válidos o mal anunciados, y han pedido más vigilancia para evitar que los usuarios compren productos que no cumplan los requisitos exigidos.

Pero la pregunta que sigue en la calle, o mejor dicho en la carretera, es otra: si el dispositivo que sustituye a los triángulos es realmente tan visible, práctico y convincente como debería ser.