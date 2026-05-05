El Ayuntamiento de Alicante rechaza el parking semicubierto del palacio de congresos y propone que sea subterráneo

Aunque el proyecto se valora “positivamente”, aún quedarían aspectos por pulir. Este martes se ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, el inicio de la tramitación para la modificación del Plan Especial del puerto, a través de su evaluación ambiental y territorial estratégica, para concretar la instalación del futuro palacio de congresos de Alicante.

En el acuerdo de la Junta de Gobierno se citan una serie de “observaciones a la documentación presentada” y se hacen propuestas al respecto. Destaca, por ejemplo, que el aparcamiento semicubierto planteado por la propuesta ganadora del concurso de ideas impulsado por la Diputación en 2023 no cuenta con el beneplácito de la instalación municipal.

Así, en la propuesta se lee que el estacionamiento de vehículos “se valorará exclusivamente si resulta necesario y prioritariamente en el subsuelo”, y se pide no destinar el espacio elevado como paseo-mirador al aparcamiento de vehículos.

Recreación del futuro palacio de congresos de Alicante. / INFORMACIÓN

De esta manera, el Consistorio presidido por el alcalde Luis Barcala, a través de la Concejalía de Urbanismo que actualmente dirige Antonio Peral, quiere “establecer como uso compatible con el equipamiento la posibilidad de albergar aparcamiento, preferentemente bajo rasante”.

Es una de las medidas planteadas por el Ayuntamiento respecto al proyecto inicial y que se remiten a la Conselleria de Medio Ambiente, que debe validar la propuesta, cosa que también tendrá que hacer el Ministerio de Transportes, aunque no se contempla que esta aprobación llegue antes de principios de 2027. Además, la máxima institución municipal pide que los sótanos y semisótanos se habiliten “en la medida de lo posible bajo rasante” para “facilitar la accesibilidad y evitar barreras audiovisuales y de paso”. Con la excepción, eso sí, de los sótanos y semisótanos previstos en la superficie ocupada por el edificio principal del muelle 9.

Usos restringidos

También se propone establecer como usos admitidos el de “equipamiento cultural con carácter genérico” en el futuro palacio de congresos, “en aras de dotar al ámbito de mayor flexibilización” e “incluir como usos permitidos todos los dotacionales” exceptuando, eso sí, las instalaciones de abastecimiento de combustibles, el uso residencial o el servicio de alojamiento temporal, especificando en este caso el alojamiento turístico.

Todo esto sería compatible con potenciar los “recorridos peatonales” para “favorecer la relación puerto-ciudad” evitando “en lo posible” el acceso motorizado por la Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, que actualmente da acceso al edificio Panoramis y a las inmediaciones del muelle de Poniente.

De esta manera, el Ayuntamiento quiere “favorecer los desplazamientos no motorizados y una mejor integración y conexión con las redes de transporte público”, así como “preservar los recursos naturales sin necesidad de ocupar nuevos suelos”.

Recreación del futuro palacio de congresos de Alicante. / INFORMACIÓN

Por último, el Consistorio advierte que en el Documento Inicial Estratégico (DIE) “no se refleja en su totalidad” información respecto a elementos presentes en el Catálogo de Protecciones de Alicante, aún pendiente de aprobación definitiva, tales como el búnker de Babel, la Lonja de Pescado, la antigua estación de ferrocarril de Benalúa, la Aduana del puerto, el antiguo edificio de Sanidad o el barrio Heliodoro Madrona, construido a partir de los años cuarenta para acoger trabajadores portuarios. También piden incorporar yacimientos arqueológicos en el plano sobre patrimonio cultural, actualmente señalados en el que constan las afecciones por carreteras, y proponen incluir en esta última sección la carretera A-31 en su acceso hasta el puerto, así como infraestructuras ferroviarias y tranviarias en caso de afectación.

Recorrido

El trámite que ahora se inicia servirá para permitir en un futuro ubicar en los muelles 7 y 9 tanto el auditorio como la torre destinada a oficinas y el aparcamiento en un complejo de más de 22.000 metros cuadrados que acogerá el futuro palacio de congresos.

El Ayuntamiento impulsa, de esta manera, la modificación urbanística planteada por la Autoridad Portuaria con determinaciones específicas para facilitar la implementación de los usos previstos en la zona, teniendo en cuenta el anteproyecto del palacio de congresos de Alicante, que fue seleccionado por la Diputación de Alicante en el concurso de ideas lanzado en 2023.

El diseño ganador de dicho certamen, "San Carlos", fue escogido en abril de 2024. El proyecto es obra de la UTE Frade Arquitectos - Luca Poian Forms Limited-Pronited S.A.U., una unión de empresas españolas (Madrid) e internacionales, que obtuvo 90.000 euros (más IVA) como premio en concepto de los honorarios derivados del encargo del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la Dirección de Obras posterior.

De la propuesta, el jurado valoró su estilo "rotundo y emblemático", aunque generó cierta decepción entre voces autorizadas presentes en la sala en el momento de la elección, que achacaban "falta de valentía y ambición" a los jueces, al entender que se habían presentado propuestas más innovadoras y atrevidas.

El proyecto incluso tres edificios, con una superficie total construida de 22.000 metros cuadrados, los cuales se situarán sobre una extensión de terrenos de 5.500 metros cuadrados. El dedicado a la actividad congresual, contará con una altura de 26 metros y dispondrá de un auditorio principal, dos salas polivalentes, otra destinada a exposiciones y dos locales de restauración. El segundo, destinado a las oficinas de Suma, tendrá la estructura de una torre de una altura de cerca de 50 metros. Finalmente, el tercer inmueble, de siete metros de envergadura, simulará un puente para unir las dos estructuras anteriores, con un espacio de restauración en la cubierta y zonas ajardinadas.