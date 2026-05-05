Barcala niega a las Hogueras una tasa turística para financiar las fiestas de Alicante

No habrá tasa turística que permita incrementar los fondos de las Hogueras de Alicante. El Ayuntamiento rechaza cobrar un precio simbólico (de menos de dos euros por noche, generalmente) a quienes visiten la ciudad, como reclama la Federació de Fogueres y apoya la oposición progresista. Desde el gobierno de Luis Barcala apuntan a que el crecimiento de la Fiesta supone más socios y patrocinadores, mientras culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de Presupuestos Generales del Estado.

"Todo el mundo tiene derecho a opinar, en este caso, el presidente de las Hogueras. Este tema ya lo tratamos en el pleno: nosotros, al igual que la Generalitat Valenciana, en este momento no queremos aplicar una tasa turística", ha señalado este martes la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda. La también concejala de Fiestas ha añadido que "lo que hay que recordad es que Alicante es la provincia peor financiada cuatro años consecutivos porque Sánchez no ha sacado sus presupuestos y eso sí que es una realidad". Sobre posibles fórmulas de financiación al margen de este cobro, la edil popular ha indicado que "hay que seguir mejorando la Fiesta desde dentro para conseguir más socios desde fuera" y ha apuntado a este incremento de los barraquers porque "aumenta la capacidad de asumir más patrocinadores". Al respecto, Cutanda ha recordado que el Ayuntamiento ha incrementado en un 11 % las subvenciones a las Hogueras, centradas en los monumentos.

Desde la Federació de Fogueres, su presidente, David Olivares, ha incidido en repetidas ocasiones durante los últimos meses en la necesidad de que la ciudad repercuta en la Fiesta del mismo modo que la Fiesta lo hace en la ciudad. Respecto a la posibilidad de una tasa turística, que en València ya reclaman voces como la de Juan Roig y que María José Catalá se abre a estudiar, Olivares insistía este lunes, en presencia del alcalde Barcala, en que "hay que reinventarse y hacer otras medidas de financiación que no sean potenciar algo que no guste", en alusión a los mesones y racós juveniles, a los que el Consistorio ha puesto coto recientemente. En este sentido, añadía que es lógico que "los festeros siempre quieren más" y que resulta necesario "pedir las cosas con mucha cautela". Una petición que, de acuerdo con las últimas declaraciones de la portavoz del gobierno municipal, no será atendida.

El debate sobre la tasa turística ha vuelto a escena después de que cada vez más voces se hayan mostrado abiertas a su implantación, con el objetivo de que los visitantes paguen un precio simbólico por noche que repercuta directamente en las ciudades que les reciban. La medida fue impulsada en la pasada legislatura por el Botànic, aunque su aplicación era voluntaria, y anulada más tarde por el PP de Mazón, pero ahora incluso el Ayuntamiento de València se muestra dispuesto a estudiar su puesta en marcha. Al cambio de postura de la dirigente popular se han sumado nombres de peso dentro de la sociedad valenciana como el del empresario valenciano al frente de Mercadona, que este año se ha posicionado a favor de su puesta en marcha para incrementar los ingresos de las Fallas.

Informes en marcha y la Rambla en el aire

También ha hecho alusión la concejala de Fiestas este martes a la tramitación de los proyectos que deben presentar las distintas comisiones para la Plantà. En el caso de los racós, Cutanda ha señalado que el 70 % de hogueras ya han recabado todos los informes favorables necesarios, mientras que el resto se encuentra en subsanación.

Por lo que respecta a los monumentos, la edil popular ha recordado que el 60 % ha planteado el mismo proyecto que el año pasado, por lo que "no habrá problema". Del otro 40 %, según ha explicado Cutanda, "la mitad ya tiene el visto bueno y el resto estará en breve".

En cuanto a la ubicación de la Gala de Candidatas, que este año ha tenido lugar en la Rambla, la responsable de Fiestas no se ha pronunciado sobre su continuidad en la céntrica avenida. Desde la Federació señalan que ha sido "todo un éxito" y abogan por convertir el emplazamiento en permanente. Sin embargo, ante las quejas de algunos vecinos, el órgano gestor se abre a reducir los días de montaje. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que todavía debe "hacer balance" antes de pronunciarse.