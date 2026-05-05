Los directores de los colegios e institutos de Alicante urgen al Consell que atienda las demandas de los profesores

En plena cuenta atrás para el inicio de la huelga indefinida de profesores, convocada a partir del próximo lunes, los directores de los colegios e institutos de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana han elevado la voz para urgir a la Conselleria de Educación que atienda las demandas de los docentes.

La Asociación de Directoras y Directores de Escuela Pública del País Valenciano (ADEP-PV) y la Asociación de Directoras y Directores de los Institutos de Educación Secundaria del País Valenciano (ADIES-PV) han mostrado su respaldo a las reivindicaciones que han lanzado los profesionales de la enseñanza y han mostrado su preocupación por la situación que atraviesa la educación pública y por el clima de malestar existente entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa.

"Desde nuestra responsabilidad en la dirección de los centros, conocemos de primera mano las dificultades que afectan diariamente a la organización escolar, la atención educativa del alumnado y el trabajo del profesorado. La reducción de ratios, la necesidad de plantillas suficientes, la disminución de la burocracia, el refuerzo de la inclusión educativa, la mejora de las infraestructuras, el apoyo al valenciano y la revisión de las condiciones laborales y retributivas del profesorado son reivindicaciones que responden a necesidades reales de nuestro sistema educativo", han expresado ambas asociaciones en un comunicado conjunto.

Asimismo, han asegurado que muchas de estas reivindicaciones coinciden con preocupaciones que las direcciones de los centros han expresado "reiteradamente desde su responsabilidad diaria, y forman parte de los problemas que condicionan cada día el buen funcionamiento de los centros y la calidad de la educación pública".

Representantes de las asociaciones de directores, reunidos con la consellera de Educación / INFORMACIÓN

Responsabilidad institucional

Frente al parón inédito que va a impactar de lleno en el final de curso de cientos de alumnos, los responsables de los equipos directivos han advertido de que la situación actual "exige responsabilidad institucional, voluntad de diálogo y capacidad de acuerdo" y han rechazado que el departamento de Carmen Ortí se limite "a dejar pasar el tiempo ni a trasladar a los centros la gestión de un conflicto que requiere respuestas políticas, presupuestarias y organizativas claras".

Con todo ello, los directores han avisado de que un conflicto prolongado en educación, como el que se ha convocado, "nunca es inocuo". Alertan de que movilizaciones como las que se presentan "afecta a la vida de los centros, a la organización familiar, al desarrollo del curso escolar y, especialmente, al alumnado que más necesita estabilidad, acompañamiento y recursos".