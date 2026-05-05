Ya es oficial: estas son las novedades y las fechas para matricularte en la Escuela Oficial de Idiomas en Alicante en 2026

Novedades en la admisión a las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para la próximo curso. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidad han anunciado que, como novedad, este año el procedimiento será íntegramente telemático en la Comunidad Valenciana tras incorporarse al trámite online la admisión a cursos complementarios.

Si quieres acceder por primera vez a la EOU tendrás que tener 16 años o cumplirlos en el año que se inician los cursos. Los mayores de catorce años también pueden acceder para estudiar un idioma distinto a la primera lengua extranjera que cursan en la ESO, explica la conselleria en una nota de prensa.

Fechas importantes en la EOI

A continuación te detallamos las fechas más importantes de este 2026 para matricularse en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Alicante:

Del 18 de junio (a las 12.00 horas) y hasta el 3 de julio. Se activa el asistente telemático para solicitar las clases. Se podrán elegir hasta 50 combinaciones horarias y un máximo de tres idiomas en los cursos curriculares o cuatro en los complementarios. También existe la posibilidad de seleccionar varias escuelas y modalidades (ordinario, intensivo, semipresencial, a distancia).

Se activa el asistente telemático para solicitar las clases. Se podrán elegir hasta 50 combinaciones horarias y un máximo de tres idiomas en los cursos curriculares o cuatro en los complementarios. También existe la posibilidad de seleccionar varias escuelas y modalidades (ordinario, intensivo, semipresencial, a distancia). 10 de julio. Se adjudican las vacantes.

Se adjudican las vacantes. Entre el 10 y el 24 de julio. Se debe formalizar la matrícula. La omisión de este trámite implicará la renuncia a la plaza escolar adjudicada, que volverá a ofrecerse en el siguiente periodo.

Se debe formalizar la matrícula. La omisión de este trámite implicará la renuncia a la plaza escolar adjudicada, que volverá a ofrecerse en el siguiente periodo. Del 4 al 10 de septiembre. Se abre la convocatoria extraordinaria para aquellos que no hayan conseguido plaza en julio.

Se abre la convocatoria extraordinaria para aquellos que no hayan conseguido plaza en julio. 14 de septiembre. Se conocerá la adjudicación de estas vacantes.

Colas en la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante para inscribirse, en una imagen de archivo / Pilar Cortés

Convocatoria para el Plan Integral de Aprendizado de Lenguas para el Profesorado (PIALP)

El personal docente en activo que desee participar en el programa PIALP deberá realizar su solicitud previa en OVIDOC del 25 al 29 de mayo. Estos alumnos podrán cursar inglés, francés y valenciano sin tener que abonar las tasas de matrícula, apertura, ni tarjeta de identidad del alumno.

Las personas que acrediten un dominio suficiente de un idioma pueden realizar un test de clasificación para acceder directamente al curso y nivel que les corresponda. La inscripción para estos test debe formalizarse en la EOI correspondiente siguiendo su calendario y procedimiento propio.

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Finalmente, el periodo de últimas vacantes se abrirá tras finalizar la matrícula ordinaria y se mantendrá abierto hasta el 31 de enero de 2027. Cada escuela oficial publicará en su página web la información específica sobre las plazas disponibles en esta fase.