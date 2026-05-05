Expovans & Trucks 2026 en Alicante: fechas, horarios y acreditaciones

Fira Alacant acoge un año más Expovans & Trucks 2026, el tercer Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública. Esta feria está dedicada a ofrecer a empresarios del transporte, autónomos y pequeñas y medianas empresas acceso a las últimas novedades del sector.

Entre el 8 y el 10 de mayo en horario de 10.00 a 20.00 horas viernes y sábado y de 10.00 a 15.00 horas el domingo, se podrán ver los vehículos de marcas líderes como Scania, Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Ford, Mercedes o Renault.

La exposición contará con novedades relacionadas con vehículos eléctricos, que están transformando el transporte urbano y el reparto en el centro de las ciudades. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar las últimas innovaciones en esta área, así como conocer de primera mano cómo los vehículos eléctricos están revolucionando la movilidad sostenible en entornos urbanos.

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Las acreditaciones se pueden gestionar a través de la web de IFA.