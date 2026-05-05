La Generalitat prevé iniciar las obras del centro de salud de La Condomina en Alicante tras el verano

La Conselleria de Sanidad avanzará en la construcción del futuro centro de salud de La Condomina, en Alicante, con la previsión de licitar el proyecto en lo que queda del mes de mayo e iniciar las obras una vez concluido el verano. Así lo ha confirmado este martes el conseller Marciano Gómez, quien ha asegurado que el proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de tramitación administrativa.

Según ha explicado, el departamento trabaja con el objetivo de acelerar los plazos dentro de los procedimientos legales establecidos, de manera que la infraestructura pueda comenzar a ejecutarse lo antes posible. En una visita a Alicante en octubre de 2025 del expresidente del Consell Carlos Mazón, este dio la misma fecha de inicio de obras para el centro de salud de La Condomina, verano de 2026. El futuro edificio, con un presupuesto total de 10,2 millones, atenderá a unos 21.000 vecinos de Playa de San Juan, que llevan más de diez años de espera de esta + infraestructura pública.

El futuro centro sanitario forma parte del plan de refuerzo de la red asistencial en la ciudad de Alicante, donde la conselleria ha destacado que actualmente se están impulsando varios proyectos. Entre ellos, Gómez ha citado también las actuaciones previstas en zonas como Garbinet, PAU2 y San Gabriel, algunas de ellas, como es en el último citado, en fase de negociación con el Ayuntamiento.

Plazos administrativos

En el caso concreto de La Condomina, el responsable autonómico ha señalado que existe “voluntad política total” para desarrollar el proyecto y que ya se dispone de los elementos necesarios para avanzar en su licitación. “Lo vamos a hacer”, ha afirmado, subrayando que el calendario dependerá, en cualquier caso, de los plazos administrativos.

Así, ha respondido que "si la pregunta va de si tenemos voluntad política de hacerlo, le digo que toda. Si es sobre si lo vamos a hacer, le digo que sí. Y si la pregunta va sobre cuándo, será en función de los pasos administrativos, pero lo tenemos ya todo absolutamente preparado, como he expuesto alguna vez a la asociación de vecinos".

El conseller de Sanidad visita las nuevas Urgencias del Hospital General de Alicante / Héctor Fuentes

En expansión

Este nuevo centro de salud está llamado a mejorar la oferta sanitaria pública en una zona en crecimiento, especialmente en el área de playas de Alicante, donde se ha registrado un aumento de población en los últimos años. La infraestructura permitirá reforzar la capacidad asistencial y acercar los servicios sanitarios a los vecinos, reduciendo la presión sobre otros centros de la ciudad.

Además, el proyecto se enmarca en la estrategia de la Generalitat para modernizar y ampliar la red de Atención Primaria, considerada un pilar fundamental del sistema sanitario público.

El conseller ha insistido en que el desarrollo de estas infraestructuras responde a una planificación progresiva, condicionada por los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios, pero ha reiterado el compromiso de la administración autonómica para llevar adelante el centro de salud de La Condomina.