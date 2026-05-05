La Generalitat y los promotores ultiman una subida del precio de las viviendas protegidas de 15.000 euros

El Consell negocia con los promotores de la Comunidad una subida del precio de venta de la Vivienda con Protección Pública (VPP) del 7 %. Los promotores reclaman un 10 % y la Generalitat ofrecía un 5 %, pero la cifra final se va a quedar con toda probabilidad en el 7 %, según fuentes cercanas a la negociación. Esto implica que la subida será de hasta 15.000 euros por vivienda. Las empresas dedicadas a la promoción de viviendas alertan que no les salen los números para construir VPP.

Los pisos de renta libre recién construidos en las grandes ciudades de la Comunidad, como Alicante y València, cuestan el doble que los de obra nueva protegidos. El valor tasado de las viviendas protegidas se ha quedado desfasado un año después de su revisión.

El coste de una vivienda protegida de 90 metros cuadrados es de 216.000 euros y con el nuevo módulo que está cerrando la Generalitat con los promotores quedará en 231.200 euros. La subida del 7 % implica que el metro cuadrado de vivienda protegida pasará de costar 2.400 euros a valer 2.568 euros.

Construcción a pérdidas

Los promotores insisten en que no podían seguir con el valor actual del módulo porque estarían construyendo a pérdidas. «Si no se confirma la subida del 7 % es imposible hacer vivienda protegida. No se podrán hacer las viviendas del Plan Vive», insisten. Los empresarios subrayan que el problema es el alto precio del suelo y de los costes de construcción. El incremento de precios se ha acelerado con la guerra de Irán.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la promoción de viviendas protegidas cayó casi a un nivel «residual». Entre 2008 y 2020, solo el 6 % de los pisos promovidos en València eran de VPP. En Alicante, la polémica promoción de Les Naus fue la primera de VPP en la ciudad en los últimos veinte años. La situación se agravó desde entonces por «la histórica aceleración en la caída de la oferta disponible de obra nueva frente a una demanda fortalecida».

Hasta septiembre de 2024, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras no cubrían los costes de compra de suelo y de construcción. La Administración fijó el año pasado, ya con el Consell de Mazón, un precio máximo de la VPP de 2.400 euros el metro cuadrado construido, pero tras las subidas salariales y de los costes de edificación, a los promotores tampoco les salen ahora los números. Este fue uno de los cambios que incluyó la revisión del decreto que rige la vivienda protegida en la Comunidad, además de un aumento del límite de los ingresos para poder optar a este tipo de pisos y la retirada de la exigencia de estar registrado como demandante de vivienda en la Generalitat.

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Benidorm, entre otros

El Observatorio de la Universitat Politècnica de València ha analizado 59 municipios de la Comunidad Valenciana y ha comprobado que en 53 poblaciones el precio de la vivienda de obra nueva es un 20 % más caro que el de la protegida. En Oliva es un 74 % más costoso, en Moncada un 69 %, en Almàssera un 56 % y en Quart de Poblet un 49 %. En Benidorm la obra nueva vale el triple que la protegida y en Benicàssim cuesta un 127 % más.