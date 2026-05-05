El gobierno de Barcala descarta resolver la situación irregular del secretario del Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante seguirá sin secretario. Pese a que la plaza se encuentra vacante desde 2002 (y ocupada accidentalmente por el vicescretario, Germán Pascual, desde 2008) el gobierno municipal de Luis Barcala no tiene la intención de convocar el concurso público correspondiente. Esta decisión del alcalde perpetúa una situación excepcional que, según expertos en la normativa autonómica, "en ningún caso puede convertirse en indefinida". Mientras, la Generalitat Valenciana no aprecia motivo para intervenir.

"No es un tema que haya estado encima de la mesa y sigue sin estar, de momento. Si hubiese alguna novedad, la comentaríamos, pero ahora mismo no está planteada esa opción", ha señalado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, preguntado sobre la posibilidad de cubrir la vacante que el Consistorio arrastra desde hace más de dos décadas. En un contexto en el que buena parte de las áreas municipales reclaman un refuerzo de personal, el ejecutivo local no ve inconvenientes en que una sola persona (en este caso, el vicesecretario) aglutine las responsabilidades que, a principios de los 2000, ejercían tres funcionarios distintos: "Es una cuestión que ha surgido ahora y nunca nos hemos planteado esta situación", ha añadido el dirigente popular.

Desde la Generalitat Valenciana, a la que la normativa actual otorga competencias para intervenir en el caso de que los ayuntamientos no convoquen las plazas vacantes, se descarta involucrarse en el asunto. El portavoz de Consell, Miguel Barrachina, señaló este lunes en Alicante "la falta de habilitados nacionales en los municipios de la Comunidad Valenciana es una constante" y que "la ausencia de secretarios, interventores y tesoreros es habitual".

En cuanto al caso concreto del Ayuntamiento de Alicante, Barrachina añadió que "hace referencia a un proceso de hace de 23 años" y que se regía por "una normativa diferente a la que exige a la Generalitat a proceder a animar el proceso de selección", aunque no aclaró la regulación concreta a la que hacía referencia. "Lógicamente, respetamos la autonomía municipal, que con la normativa que regía cuando se cubrió accidentalmente esta plaza es la que debemos respetar", manifestó.

Vacante desde 2002

La situación actual, en la que la plaza del secretario general se encuentra vacante, se originó en el año 2002, con la jubilación de Lorenzo Plaza Arrimadas, quien había obtenido su cargo en 1984. El salmantino trabajó bajo el mando de cinco alcaldes diferentes (Ramón Malluguiza, Francisco García, Ambrosio Luciáñez, José Luis Lassaleta, Ángel Luna y Luis Díaz Alperi) antes de dejar su puesto y poner fin a su carrera profesional.

Desde entonces, otros cinco alcaldes han tenido la oportunidad (y la obligación) de nombrar un sustituto, pero ninguno lo ha hecho: el propio Alperi, que continuó seis años más en la Alcaldía; su sucesora, Sonia Castedo, que estuvo otros seis; Miguel Valor, que apenas estuvo cinco meses en el cargo; el socialista Gabriel Echávarri, que no terminó su único mandato; y el actual regidor, en el cargo desde 2018, Luis Barcala.

Durante todos estos años, las competencias han sido asumidas de forma accidental. Primero, por Carlos Arteaga, que ostentó el cargo entre 2003 y 2008, hasta que llegó igualmente el momento de su jubilación. Desde ese momento, la responsabilidad de sus antecesores ha recaído sobre la figura del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual. Todo ello, pese a que el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, otorga un plazo máximo de tres meses a los alcaldes para cubrir las plazas vacantes.