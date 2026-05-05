Las Hogueras sancionarán a los jurados de la Bellea del Foc que filtren información

La Federació de Fogueres sancionará a los miembros de los jurados encargados de la Elección de la Bellea del Foc que incumplan las cláusulas de confidencialidad. Este martes, en una asamblea extraordinaria, los foguerers y barraquers aprobaron la reforma del Reglamento del Sistema de Elección de les Bellees del Foc i les seues Dames d’Honor, que incluye, por primera vez, la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a los jurados que incumplan la confidencialidad o los protocolos, que todavía se encuentran por determinar y que se establecerán en un futuro reglamento de régimen disciplinario, buen gobierno y protocolos de conducta, previsto para su presentación en la próxima asamblea de junio.

Un reglamento de régimen disciplinario que, cuando entre en vigor, no solo afectará al jurado de la elección de la Bellea del Foc, sino que sus normas también servirán de aplicación a todos los concursos con jurado nombrado por Federació, desde los "playbacks" hasta la selección del cartel anunciador, pasando por las propias hogueras.

Este movimiento, aunque ya se encontraba previsto dentro del proceso de modificación del reglamento del sistema de elección de la Bellea del Foc, llega en un momento marcado por denuncias de supuestas filtraciones de listas que han vuelto a poner en entredicho el procedimiento de Elección. Las filtraciones afectaron sobre todo a la Elección infantil.

Nuevas sanciones para todos los jurados

Aunque la aprobación de la reforma del reglamento de la elección de la Bellea del Foc establece en su artículo 18 la base para sancionar al jurado, todavía se desconocen los criterios concretos que determinarán las infracciones, aunque la mayoría estarán relacionadas con aspectos como la confidencialidad, que este año ha marcado la polémica. Lo único claro por el momento es que las sanciones previstas, en caso de incumplimiento, pueden ir desde la expulsión del jurado hasta la inhabilitación para futuros procesos o la amonestación verbal, descartando cualquier tipo de penalización económica.

José Javier Berenguer, asesor jurídico de la Federació, explicó que "hasta ahora al jurado no se le podía sancionar". "Lo que hemos previsto en este reglamento es que en el procedimiento disciplinario se contemplen infracciones y sanciones no solo para la elección de la Bellea del Foc, sino también para los jurados que se establezcan en otros concursos convocados por la Federació de Fogueres, incluyendo situaciones de incumplimiento de normas o falta de confidencialidad", señaló tras la reunión.

El artículo 18 del nuevo reglamento de la Bellea del Foc refleja este cambio de manera explícita, ya que se indica que "corresponde a los miembros del jurado velar por el cumplimiento de dicho reglamento" y, además, que será la Federació la encargada de "aplicar las sanciones previstas" en el reglamento de régimen disciplinario, buen gobierno y protocolos de conducta, por el que a partir de ahora se regirán "los miembros seleccionados como jurado de la elección de les Bellees del Foc i les seues Dames d’Honor".

Requisitos más estrictos

Además de introducir la posibilidad de sanciones, la reforma incluye modificaciones en los requisitos de los miembros del jurado. A partir de ahora, un delegado de bellezas de las comisiones de Fogueres deberá contar con al menos tres años de antigüedad en su asociación para formar parte del jurado de la Elección de la Bellea del Foc, algo que no se exigía anteriormente. Asimismo, los miembros del jurado infantil deberán aportar el certificado de delitos sexuales, una medida que busca reforzar la seguridad y la transparencia en todo el proceso.

Berenguer señaló que estos cambios son parte de una actualización más amplia del reglamento. "Los cambios incluyen desde la nomenclatura, ajustes en el procedimiento de votación hasta mejoras en el lenguaje técnico. Algunos son cambios importantes, otros son más de forma, pero todos buscan una mayor claridad y seguridad en los procesos", indicó el asesor jurídico.

La asamblea extraordinaria permitió a los miembros votar tras un periodo de enmiendas en el que no se presentó ninguna propuesta adicional. La reforma fue aprobada con 108 votos a favor, 19 en contra y 9 en blanco.