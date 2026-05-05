La lección magistral del conservatorio de danza de Alicante para bailar sin límites

El conservatorio de Alicante ha vuelto a dar ejemplo de las barreras que se rompen con el baile, como centro pionero en la formación de danza inclusiva. Integrantes de la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Aspe (APDA), la Asociación Síndrome de Down Alicante y la Fundación Adiem de Alicante, cuyo objetivo es promover la autonomía, la independencia y el bienestar de personas con problemas de salud mental, discapacidad o en situación de dependencia, se han convertido en alumnos por un día y han demostrado su capacidad para poder expresarse sin límites.

El alumnado de Pedagogía de la Danza ha llevado este martes el ritmo de unas clases muy especiales, en colaboración con la compañía Balletvale+ en unas aulas donde ha habido música, pero sobre todo, risas, miradas cómplices y manos que se han buscado para empezar a moverse juntas.

Jornada de Danza Inclusiva en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante / Pilar Cortés

El centro, integrado en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, ha celebrado su octava Jornada de Danza Inclusiva con un objetivo claro: abrir sus puertas a personas con diversidad funcional. No como espectadoras, sino como creadoras de movimiento.

Danza para todos

La jornada ha perseguido varios objetivos, pero todos confluyen en uno: demostrar que la danza puede ser para todos. Ofrecer un taller profesional a personas con diversidad funcional, formar a futuros docentes en contextos reales, visibilizar la importancia de metodologías inclusivas y reforzar el valor del trabajo en equipo.

Personas con discapacidad han sido alumnos por un día en el Conservatorio de Danza de Alicante / Pilar Cortés

Más allá de los objetivos formales, a todos los participantes les ha quedado la experiencia vivida dentro de una disciplina, la danza social, cuyo interés es creciente. "Somos pioneros en España y en la Comunidad Valenciana en formar alumnos para que tengan herramientas como profesores de danza para todo tipo de colectivos, tras un importante trabajo de investigación", explica Teresa Neira Rodríguez, docente de Danza Española y coordinadora de Prácticas Externas del Conservatorio Superior de Danza de Alicante.