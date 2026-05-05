Las nuevas Urgencias del Hospital de Alicante tendrán 88 camas y un centenar de trabajadores más

Las obras de reforma y ampliación del servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante han entrado en su última fase tras una inversión de la Conselleria de Sanidad de cerca de siete millones de euros. El conseller Marciano Gómez, que ha visitado las obras este martes, ha avanzado que el área entrará en servicio antes de que acabe el verano. De momento, las obras siguen realizándose en el frente del recinto que da a la calle Maestro Alonso.

“Ahora que la actuación está prácticamente finalizada, podemos afirmar que estamos ante uno de los servicios de Urgencias con una de las estructuras más modernas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional”, ha afirmado Gómez, acompañado durante su recorrido por las instalaciones por el gerente del Hospital Doctor Balmis, Francisco Soriano, y por el jefe de Urgencias, Pere Llorens, quien le ha explicado los detalles sobre la nueva infraestructura.

Estamos ante unas Urgencias con una de las estructuras más modernas, no solo de la Comunidad Valenciana, también a nivel nacional Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

El conseller ha recalcado el refuerzo de personal con que se dotarán estas nuevas Urgencias, en torno a un centenar de trabajadores más de las distintas categorías, "en el marco de una apuesta por modernizar y adecuar la asistencia sanitaria a las necesidades actuales".

Un total de 88 camas estarán bajo la gestión directa de Urgencias, de ellas 25 en observación, otras 25 en la unidad médica de corta estancia y 38 en la planta de pacientes encamados, que es la sala principal, entre camilas y sillones. Un espacio con circuitos diferenciados y características NBQ (nuclear, biológico, químico), y protocolos, equipos de protección y unidades de aislamiento de alto nivel preparadas para infecciones o pandemias.

La Generalitat invierte siete millones en una obra que duplica el espacio con circuitos especiales para aislamiento de pacientes

Amplia superficie

Según destacan desde Sanidad, gracias a esta ejecución se duplican los espacios del servicio de Urgencias Generales y Pediátricas. En total, la superficie construida ha pasado de 2.902 m2 a 6.252 m2, con la incorporación del edificio de nueva planta que se construyó durante la segunda fase de obras. Es decir, se ha duplicado el espacio.

Recientemente ha concluido la fase cuatro, centrada en la remodelación de las Urgencias Generales, con la finalización de la zona de pacientes ambulantes (nivel 1), que ya está en funcionamiento. Gómez ha detallado que cuenta ahora con el triple de consultas, pasando de cuatro a doce, "e incorpora dos específicas de Oftalmología y Otorrinolaringología plenamente equipadas”.

Ahora hay el triple de consultas, pasando de cuatro a doce, con dos específicas de Oftalmología y Otorrinolaringología Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

Cabe recordar que en la fase tres de la actuación se acometió la renovación integral de las Urgencias Pediátricas, completando así la modernización de ambos ámbitos asistenciales.

En estos momentos se está ejecutando la fase cinco, que incluye la urbanización exterior, al tiempo que se ultiman espacios clave como las salas de críticos y de radiología, así como el área de nivel 2, dotada de camas y sillones, que pasan de cuatro a 18. Esta para encamados.

Marciano Gómez visita las obras de Urgencias del Hospital Doctor Balmis de Alicante / Héctor Fuentes

Complejidad

El titular de Sanidad ha destacado “la complejidad de compatibilizar la actividad asistencial con una intervención de esta envergadura”. Durante la última fase, las Urgencias Generales se trasladaron al edificio de nueva planta para permitir la renovación de las instalaciones más antiguas. “Esto ha supuesto concentrar la atención en la mitad del espacio habitual y distribuirla en tres plantas, lo que ha requerido un importante esfuerzo por parte de los profesionales, que han mantenido en todo momento la calidad asistencial”, ha señalado.

Las nuevas instalaciones ofrecen una organización más eficiente, con espacios más amplios y diáfanos, y una disposición que facilita tanto la atención a los pacientes como la labor de los equipos sanitarios. Cada nivel dispone de un núcleo o control central desde el que el personal sanitario supervisa a los pacientes, lo que mejora la seguridad y la eficiencia. “Desde el punto de vista de un aspecto tan importante como la humanización, se incrementa la privacidad del paciente y se continúa garantizando la posibilidad de que haya un acompañante; con ello, el entorno familiar va a estar también en las mejores condiciones”, ha indicado el conseller de Sanidad.

Gómez ha afirmado que “estas actuaciones han permitido crear unas Urgencias modernas, funcionales, adaptadas a los tiempos actuales y humanizadas, de manera que hay un doble circuito, uno para los pacientes ambulatorios y otro para los pluripatológicos”. “Además, cuenta con una dotación de equipamiento preparada para cualquier tipo de contingencia o patología, inclusive la infecciosa, ya que dispone de salas de aislamiento”, ha añadido.

Tres salas de críticos

Entre las principales novedades, el servicio contará con monitorización visual y paramétrica en todos los puestos, tanto en camas como en sillones, lo que permitirá un seguimiento continuo de los pacientes. Además, se pasa de una única sala de críticos a tres.

Dispone también de dos boxes de aislamiento con presión negativa para enfermedades infecciosas, así como de una sala de aislamiento especial con presión adaptable para la atención de pacientes con riesgo nuclear, biológico o químico.

El área tiene dos boxes con presión negativa para enfermedades infecciosas y otra para pacientes con riesgo nuclear, biológico o químico

En el ámbito diagnóstico, además de la radiología convencional, el servicio integra como novedad TAC y ecógrafos que estarán ubicados en una posición central, lo que evita traslados innecesarios de pacientes a la segunda planta, donde se ubica el servicio de Radiodiagnóstico, y agiliza la atención.

Traumatología

Por su parte, la sala de yesos y curas de Traumatología se ha ampliado y mejorado, incorporando monitorización y equipamiento suficiente para realizar intervenciones urgentes.

Una vez finalicen los trabajos, la distribución quedará organizada de la siguiente manera: la primera planta albergará el área de consultas (nivel 1), con 25 camas; la segunda, la zona de observación, con 38 camas y sillones; y la tercera, la Unidad de Corta Estancia, con otras 25 camas que es una unidad de hospitalización convencional integrada funcionalmente en el servicio de Urgencias.