Los profesores cargan contra los servicios mínimos "abusivos" para la huelga indefinida

Los servicios mínimos que quiere la Conselleria de Educación para afrontar la huelga indefinida de profesores desde el próximo lunes ha vuelto a poner en pie de guerra a los docentes de la provincia de Alicante. Las protestas frente a las puertas de colegios e institutos se han sucedido tras anunciar el departamento de Carmen Ortí sin haber pactado con los sindicatos, su propuesta para garantizar la atención al alumnado durante el paro docente.

Desde primera hora de este martes, las pancartas y los pitidos se han escuchado en los centros educativos para exigir a la Administración autonómica que dé marcha atrás, sobre todo después de haber planteado impedir a los docentes de segundo de Bachillerato secundar la huelga bajo el argumento de garantizar la Selectividad.

Los sindicatos que han convocado la inédita movilización se van a sentar a las 13 horas con los responsables de Educación para exigir que dé marcha atrás y, caso contrario, han anunciado que impugnarán la directriz autonómica. Y es que, con los servicios mínimos propuestos, el profesorado de segundo de bachillerato estará obligado a impartir su horario completo, sea en este nivel o en cualquier otro curso de la ESO. Y además, durante todos los días que dure la huelga indefinida, independientemente de si ese día existe o no evaluación. El comité de huelga ha alertado de que se "está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga de este profesorado".

Profesores del IES Las Lomas de Alicante, este martes contra los servicios mínimos abusivos / INFORMACIÓN

La Coordinadora de Asambleas Docentes ha tachado también de "inadmisible" que la propuesta de conselleria afecte "a la totalidad del profesorado de una etapa educativa que, además, estará sometido por parte de la administración pública a unos servicios que se prolongarán durante toda la huelga indefinida". Han acusado a Educación de "impedir el derecho legítimo de huelga que está recogido en la Constitución" y han denunciado que "no son servicios mínimos, son servicios máximos claramente encubiertos que dejan en papel mojado un derecho esencial de todo trabajador y trabajadora".

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, anunció este lunes que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: “Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan.”

Desde Educación negaron pretender "sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga, sino garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad".

Docentes del IES Historiador Chabàs, de Dènia, en una protesta este martes / INFORMACIÓN

Personal obligatorio en cada nivel

De acuerdo a los servicios mínimos que ha establecido el Consell de Pérez Llorca hechos públicos este lunes, todos los centros públicos será obligatoria la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los centros públicos de Infantil y Primaria, deberá de haber un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros de Educación Infantil, es obligatorio dos o tres educadores o educadoras según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, deberá de trabajar un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.