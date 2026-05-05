Sanidad
Quejas desde la Playa de San Juan por el consultorio donde los pacientes se amontonan como "sardinas en lata"
La asociación Juntos Avanzamos asegura que los propios vecinos han llegado a pintar las consultas médicas por su suciedad y abandono
La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos, a través de su presidente José Caracena Mateo, denuncia la situación "límite" y "deplorable" de la asistencia sanitaria en el barrio. La falta de inversión ha llegado a tal extremo que los propios vecinos han tenido que pintar las consultas médicas ante el estado de suciedad y abandono que presentaban, una tarea que corresponde por ley a la administración, siempre según este portavoz.
Mientras el barrio espera desde hace 11 años el centro de salud de La Condomina, prosigue, "la realidad diaria es un consultorio de apenas 80 metros donde los pacientes se amontonan como sardinas en lata", ha declarado justo después de que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, haya declarado en Alicante que al final del verano comenzarán las obras de esa prometida infraestructura.
Impuestos de primera
"Es una vergüenza que paguemos impuestos de primera para ser atendidos en una infraestructura de tercera. El aspecto era tan deplorable que no podíamos permitir que nuestros vecinos y médicos estuvieran en esas condiciones; hemos tenido que adecentarlo nosotros mismos porque la Generalitat nos ha dado la espalda", señala Caracena.
A pesar del compromiso oficial de iniciar las obras en el primer trimestre de este año, ha recordado, el solar de La Condomina sigue vacío. El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ignoran sistemáticamente las peticiones de reunión de la asociación.
"No nos cansaremos
"Sabemos que nos escuchan, pero están esperando a que nos cansemos. No lo vamos a hacer. Aunque me cueste la vida, este barrio tendrá el centro de salud que se merece. No vamos a permitir que nos sigan tomando el pelo tras una década de mentiras", afirma tajante el presidente vecinal.
Ante este escenario de "desprecio institucional", la asociación Juntos Avanzamos anuncia movilizaciones inmediatas, convocando a todo el barrio a pie de calle para exigir dignidad.
Estado de las instalaciones
Asimismo, prevén mostrar a los medios el estado real de las instalaciones donde se obliga a trabajar a los profesionales y a acudir a los enfermos.
"Fin de la paciencia: No habrá más treguas. Si no hay máquinas trabajando, habrá conflicto social. Un barrio que aporta superávit a las arcas públicas no puede ser el que tenga que pintar sus propias consultas por el abandono de sus gobernantes. Vamos a por todas", concluye José Caracena.
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