Más retrasos en la comisión de Les Naus de las Cortes: el PP y Vox aplazan ahora diez días la aprobación del plan de trabajo

Más margen para consensuar el plan de trabajo o un retraso injustificable. Son las dos lecturas que hacen los grupos parlamentarios de la decisión que el PP y Vox han tomado en la Mesa de la comisión de investigación que trata el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus, en Alicante, un caso destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.

Este martes estaba convocada la segunda sesión de esta comisión, dos meses después de su constitución, con la previsión de aprobar un plan de trabajo que cerrara la lista de comparecientes y los plazos establecidos para calendarizar las sesiones. Sin embargo, y de manera inesperada, la Mesa del órgano, con mayoría del PP y de Vox, se ha reunido una hora antes y ha decidido fijar un plazo de 10 días hábiles más para aprobar el citado plan de trabajo, por lo que en la sesión sólo ha habido debate y no votación.

Si hemos añadido a Barcala en el plan es porque creemos que es sumamente necesario Miguel Pascual — Diputado de Vox

Eso desplaza la fecha definitiva de aprobación al 19 de mayo, cuando previsiblemente tendrá lugar la próxima sesión de la comisión, si es que el PP y Vox no deciden llegar antes a un acuerdo en este aspecto.

Miguel Pascual, portavoz de Vox en la comisión, ha anunciado el retraso en la aprobación del plan de trabajo antes de la comisión en una atención a medios, aunque ha vinculado la decisión al grupo parlamentario socialista, asegurando que eso “ha obligado a la comisión a tener que retrasar” la aprobación. Posteriormente la presidenta de la comisión, Ana Vega, también de Vox, ha justificado al inicio de la sesión que el retraso se decidía a instancias de María José Salvador, del PSPV, y secretaria en la Mesa de la comisión.

Queremos que la comisión sea un instrumento útil y no una bomba de humo Javier Gutiérrez — Diputado del PP

Una afirmación que la aludida ha rechazado en la misma sesión, recordando que ella misma se ha opuesto, como miembro de la Mesa, al acuerdo de la mayoría que ha propiciado el retraso en la aprobación del plan de trabajo. Y recordando, además, que las propuestas de los grupos para su aprobación están registrados desde el 30 de abril, considerando que ha habido “tiempo de sobra” para que hoy se debatiera y se votara una propuesta.

Más controversias

El retraso en la aprobación del plan de trabajo no ha sido el único punto de controversia entre las partes en esta segunda sesión de la comisión de investigación. Los grupos han defendido sus respectivos planes de trabajo con reproches no inesperados entre los bloques.

Fundamentalmente, la izquierda acusa al PP y a Vox de no querer investigar a fondo lo ocurrido en las polémicas adjudicaciones. Los argumentos centrales de este relato es la negativa de la derecha a llamar a la consellera de Vivienda y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero; así como al expresidente Carlos Mazón, con quien se modificó la normativa relacionada con la vivienda.

No entiendo es por qué Vox quiere ser cómplice del ridículo del PP Aitana Mas — Diputada de Compromís

El principal punto de fricción entre el PP y Vox es la exclusión del plan de trabajo del primer grupo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que sí que figura en el documento de los ultras. Preguntado sobre si llamar a Barcala es una “línea roja”, Miguel Pascual, portavoz de Vox, ha contestado que si lo han añadido en el plan es porque creen que es “sumamente necesario”, y ha asegurado que están “abiertos no a quitar nombres, en todo caso a añadir”.

Otra de las críticas contra el PP y Vox ha procedido de Aitana Mas, de Compromís, que ha señalado a los ultras por, pese a asegurar que quieren poner “luz y taquígrafos” ante el escándalo de Les Naus, no haber llamado a los grupos de izquierdas para consensuar un plan de trabajo. “No entiendo es por qué Vox quiere ser cómplice del ridículo del PP”, ha dicho la diputada valencianista, que también ha recordado que cuando el escándalo salió a la luz Vox pidió en repetidas ocasiones la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y “hoy son capaces de dejar que esta comisión no se ponga en marcha”, sugiriendo además la posibilidad de que el PP y los ultras activen las sesiones “en plenas Hogueras para que no se hable del tema en la ciudad de Alicante”.

El plan de trabajo del PP da risa José Díaz — Diputado del PSPV

José Díaz, portavoz del PSPV en la comisión, ha pedido junto a Aitana Mas que Vox solicitara un receso en la comisión para que los tres grupos acordaran un plan de trabajo. El del PP, según Díaz, “da risa”, y ha señalado que Javier Gutiérrez, portavoz de los populares en el órgano, responsabilice al tripartito de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento de Alicante entre 2015 y 2018, mientras en la comisión ni siquiera han pedido la comparecencia de Gabriel Echávarri, alcalde en aquel momento.

Desde el PP, sin embargo, han defendido su plan de trabajo pidiendo que la comisión “sea un instrumento útil” y no “una bomba de humo, un espacio para el ruido al que unos vienen con el relato hecho y solo se pretende un desfile de cargos al que increpar”, ha dicho Javier Gutiérrez.

A la espera de la aprobación definitiva del plan de trabajo, los relatos instalados en la comisión de Les Naus y el desenlace del órgano de la dana, con una liquidación precipitada por parte de PP y Vox sin haber llegado a citar a la cúpula de Emergencias, sumado a la negociación presupuestaria mantenida entre ambos partidos, hacen pensar en un entendimiento para pactar su desarrollo.