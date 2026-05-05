El Sabadell tiene sobre su mesa la decisión de mantener la biblioteca de la calle San Fernando en Alicante

La salida de la Universidad de Alicante (UA) del histórico edificio de la calle San Fernando, tras una década de acuerdo con el Sabadell, deja ahora en el aire que su biblioteca pueda mantenerse abierta. La institución académica ha puesto sobre la mesa del banco la posibilidad de que siga funcionando esta sala de estudio con capacidad para unos 200 puestos, ya que, por el momento, esta ha visto inviable trasladar tal cual este espacio a la sede de Ramón y Cajal, donde va a centralizar toda su actividad docente e institucional después del verano.

El vicerrector de Infraestructuras Salvador Ivorra ha aludido a falta de espacio en el inmueble de Canalejas, que es de su propiedad, para poder mantener en las mismas condiciones la biblioteca. Sin embargo, no descarta, que "más adelante", una vez se realice la reforma para acondicionar las dependencias que allí hay disponibles, acondicionar un "área de estudio", sin que todavía se pueda precisar tamaño, que pueda funcionar como una sala polivalente.

Una de las razones por las cuales la rectora Amparo Navarro había justificado el final de la actividad de la UA en San Fernando 40, coincidiendo con el final del convenio firmado en 2015, (la primera había sido la económica) fue la reducción de usuarios de la sala de lectura, que pese a ser uno de los servicios más demandados, no llega al 35% de media en todo el año.

La UA no descarta "más adelante" abrir un área de estudio "polivalente" en Ramón y Cajal

No obstante, este espacio también concentraba picos de ocupación más altos en días concretos de los meses habituales de exámenes, como junio o febrero, con 150 personas, tal y como reconoce el vicerrector, quien apunta a que predominaban los opositores, por encima de los alumnos propios de la Universidad. En cambio, también asegura que en otras épocas del año, había días en los que apenas pasaba una decena de personas por esta sala de estudio.

El edificio del Sabadell de la calle San Fernando, que dejará de ser ocupado por la UA este verano / PILAR CORTES

Con ello, a final del mes de julio, cuando la UA tiene previsto finalizar todas sus actividades en San Fernando 40, el destino del que fuera la histórica sede de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo quedará en manos de la decisión del Sabadell.

La institución académica pretende aumentar la ocupación por las mañanas en el edificio de Canalejas

Por parte de la UA, los planes que tiene para su sede de Ramón y Cajal pasan, por ahora, en concentrar la actividad cultural, de la Universidad Permanente y del Proyecto Senior, pero también "optimizar su uso por las mañanas", que es cuando la actividad es mucho menor. De hecho, según el vicerrector, la institución académica está "cerrando proyectos para mejorar la sala de conferencias para que casi todo sea lo más polivalente posible, incluidas las salas de reuniones".

Alto mantenimiento

El presupuesto para la reforma de este edificio será costeado de la notable cantidad que la institución económica tenía que destinar anualmente para mantener el inmueble del Sabadell. Y es que su presencia en estas dependencias a lo largo de la última década ha superado los 7 millones de euros, con un coste medio anual superior a los 760.000 euros y una inversión de acondicionamiento de instalaciones que ha rondado el millón de euros, según la máxima responsable universitaria.

No obstante, a ello se suma que actualmente para poder continuar con su actividad, el edificio requeriría del acometimiento de una reforma global que supondría de una inversión en infraestructuras de modernización y adecuación superior a los 6 millones de euros, tal y como precisó Navarro la pasada semana.