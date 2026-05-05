Sanidad seguirá el criterio de los técnicos si el hantavirus llega a la Comunidad Valenciana

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha abogado por esperar a lo que digan los técnicos para actuar ante una hipotética llegada del hantavirus a la Comunidad Valenciana, en referencia a la preocupación por este virus que afecta a un crucero entre América del Sur y África que tenía previsto hacer escala en Canarias, donde se han presentado varios casos y al menos tres fallecidos.

El hantavirus pertenece a una familia de virus que infecta a animales. En mamíferos los transmiten los roedores contagiados.

Afecciones

En humanos, por lo general, producen dos tipos de afecciones: un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y el síndrome pulmonar por hantavirus, una afección muy grave.

Gómez se ha referido a este asunto a preguntas de los periodistas este martes tras una visita a las obras del servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

El conseller ha señalado que, en el momento en el que la Dirección General de Salud Pública plantee "cualquier tipo de protocolo para prevenir este o cualquier otro virus", lo harán.

Lucía Feijoo Viera

Recomendaciones

Además, ha apuntado que ahora no hace recomendaciones porque quiere centrarse en lo que los técnicos le digan, que son "los que realmente saben" y los que "van a ayudar a los ciudadanos para poder resolver este o cualquier otro tipo de problema".

"Cualquier tipo de epidemia que puede venir por cualquier tipo de virus, nosotros lo que intentamos es adelantarnos, y los técnicos, que son los que realmente entienden de esto, nos avanzan qué es lo que tenemos que hacer", ha manifestado.

De los mejores

En este contexto, Gómez se ha referido a la actuación realizada en la época de la dana, en la que, de acuerdo con el conseller, no hubo "ningún brote epidemiológico".

Al tiempo ha destacado que el "sistema de control de vigilancia epidemiológica" de la Comunidad Valenciana es, a su juicio, "de los mejores de España".