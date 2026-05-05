Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandonada Hospital Sant JoanHuelga educaciónFiltraciones Belleas35 horas SanidadBarrios pobres AlicanteJuicio El ChatoHomicidio peluquerosDerechos inquilinos
instagramlinkedin

Enfermedades

Sanidad seguirá el criterio de los técnicos si el hantavirus llega a la Comunidad Valenciana

El conseller afirma que se adoptará cualquier tipo de protocolo para prevenir el contagio de este o de cualquier otro virus en el momento en el que la Dirección General de Salud Pública lo plantee

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

J. Hernández

J. Hernández

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha abogado por esperar a lo que digan los técnicos para actuar ante una hipotética llegada del hantavirus a la Comunidad Valenciana, en referencia a la preocupación por este virus que afecta a un crucero entre América del Sur y África que tenía previsto hacer escala en Canarias, donde se han presentado varios casos y al menos tres fallecidos.

El hantavirus pertenece a una familia de virus que infecta a animales. En mamíferos los transmiten los roedores contagiados.

Afecciones

En humanos, por lo general, producen dos tipos de afecciones: un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y el síndrome pulmonar por hantavirus, una afección muy grave.

Gómez se ha referido a este asunto a preguntas de los periodistas este martes tras una visita a las obras del servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante.

El conseller ha señalado que, en el momento en el que la Dirección General de Salud Pública plantee "cualquier tipo de protocolo para prevenir este o cualquier otro virus", lo harán.

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Lucía Feijoo Viera

Recomendaciones

Además, ha apuntado que ahora no hace recomendaciones porque quiere centrarse en lo que los técnicos le digan, que son "los que realmente saben" y los que "van a ayudar a los ciudadanos para poder resolver este o cualquier otro tipo de problema".

"Cualquier tipo de epidemia que puede venir por cualquier tipo de virus, nosotros lo que intentamos es adelantarnos, y los técnicos, que son los que realmente entienden de esto, nos avanzan qué es lo que tenemos que hacer", ha manifestado.

De los mejores

En este contexto, Gómez se ha referido a la actuación realizada en la época de la dana, en la que, de acuerdo con el conseller, no hubo "ningún brote epidemiológico".

Noticias relacionadas y más

Al tiempo ha destacado que el "sistema de control de vigilancia epidemiológica" de la Comunidad Valenciana es, a su juicio, "de los mejores de España".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026
  2. Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
  3. Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
  4. Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
  5. María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026
  6. María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
  7. Esta será la nueva ubicación del Bar Guillermo en Alicante
  8. La Aemet activa el aviso amarillo en Alicante: tormentas y lluvias intensas en la provincia

Sanidad seguirá el criterio de los técnicos si el hantavirus llega a la Comunidad Valenciana

Sanidad seguirá el criterio de los técnicos si el hantavirus llega a la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Alicante rechaza el parking semicubierto del futuro palacio de congresos y propone que sea subterráneo

El Ayuntamiento de Alicante rechaza el parking semicubierto del futuro palacio de congresos y propone que sea subterráneo

Sanidad pide disculpas e investigará el caso de la paciente en el suelo durante dos horas y media junto al Hospital de San Juan

La Generalitat prevé iniciar las obras del centro de salud de La Condomina en Alicante tras el verano

La Generalitat prevé iniciar las obras del centro de salud de La Condomina en Alicante tras el verano

Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante

Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante

Arrestado por agredir a su pareja en Alicante mientras amenazaba con cortarse las venas

Arrestado por agredir a su pareja en Alicante mientras amenazaba con cortarse las venas

El Sabadell tiene sobre su mesa la decisión de mantener la biblioteca de la calle San Fernando en Alicante

El Sabadell tiene sobre su mesa la decisión de mantener la biblioteca de la calle San Fernando en Alicante

Tráfico en la provincia de Alicante hoy: corte total en la AP-7 entre L’Olla y Benissa por obras hasta el viernes

Tráfico en la provincia de Alicante hoy: corte total en la AP-7 entre L’Olla y Benissa por obras hasta el viernes
Tracking Pixel Contents