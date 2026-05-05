El secreto mejor guardado de las Belleas del Foc: así serán sus trajes oficiales

No hay fotografías sobre la mesa que puedan contarlo todo, solo las agujas marcan el ritmo de uno de los procesos más esperados, y discretos, de la Fiesta. Estos días, en los talleres donde se confeccionan los trajes oficiales de las Belleas del Foc 2026 y sus damas de honor, la información se administra con la misma precisión con la que se hilvanan las piezas, entre pruebas discretas y colores aun sin desvelar.

Así, este martes se vivía uno de los momentos más esperados para las máximas representantes de la Fiesta con el encuentro inicial entre representantes e indumentaristas. Una jornada que no es solo una toma de medidas, sino el inicio de un viaje que culminará en el acto de la Proclamación, los próximos 15 y 16 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, donde por fin se desvelará el color de las faldas de las Belleas del Foc y sus damas de honor que, hasta ahora, permanece cuidadosamente guardado.

En el taller de José Hernández, encargado de la indumentaria de la Bellea del Foc adulta y sus damas, ya se respira ese ambiente de concentración y entusiasmo, ya que allí se confeccionarán un total de 22 faldas, 15 corpiños y 15 mantillas, además de delantales, en un proceso completamente artesanal que exige precisión. El propio indumentarista reconoce que este primer encuentro ha sido clave para estrechar la relación con las representantes. "Ha sido una muy buena toma de contacto, queríamos que las chicas conocieran nuestro trabajo y el lugar donde se va a desarrollar todo", explica Hernández, que asegura llevar el calendario "muy adelantado".

El traje tiene que respetar unas normas muy claras, nosotros seguimos una línea muy tradicional, aunque siempre buscamos introducir algún matiz diferente Jose Hernández — Indumentarista de la Bellea del Foc y sus damas de honor

Entre telas y tradición

El indumentarista insiste en que el margen creativo existe, pero es limitado en este tipo de encargos que cuentan con unas normas tan marcadas en cuanto a la indumentaria, como es le traje de novia alicantina. "El traje tiene que respetar unas normas muy claras, nosotros seguimos una línea muy tradicional, aunque siempre buscamos introducir algún matiz diferente dentro de lo que permite la indumentaria, ya que nuestro sello es la confección a mano", señala Hernández.

Hemos hecho apuestas entre nosotras sobre qué color llevará cada una, pero creo que no vamos a acertar María Pastor — Bellea del Foc 2026

Esa combinación entre norma y creatividad es, precisamente, lo que mantiene el interés año tras año, también entre las propias protagonistas. La Bellea del Foc 2026, María Pastor, no oculta la emoción tras la primera toma de contacto con el indumentarista: "Ha sido muy emocionante, estamos muy a gusto con José y lo que hemos visto nos ha encantado. Apenas han sido algunos detalles, como delantales o mantillas, pero ya se intuye el trabajo que hay detrás", señala Pastor. Entre risas, la Bellea del Foc reconoce que las apuestas sobre colores están abiertas entre ella y sus damas: "Hemos hecho apuestas entre nosotras sobre qué color llevará cada una, pero creo que no vamos a acertar".

No podemos salirnos del reglamento, pero sí explorar dentro de él. Estos trajes marcan tendencia, así que intentamos aportar algo distinto Gabriel Blava — Indumentarista de la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor

La innovación medida al detalle

En paralelo, el taller de Esparto y Azahar trabaja con la misma lógica para la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor, donde Gabriel Blava afronta el encargo con la premisa de innovar sin romper el marco del traje de novia alicantina. "No podemos salirnos del reglamento, pero sí explorar dentro de él. Estos trajes marcan tendencia, así que intentamos aportar algo distinto", explica Blava. La estrategia, en este caso, pasa por introducir cambios sutiles, perceptibles más en el conjunto que en una sola pieza. "Habrá detalles especiales, sobre todo en el traje de la Bellea infantil, pero no se sabrán hasta el día de la proclamación", advierte el indumentarista.

Tengo muchas ganas de verlo todo terminado, me hace ilusión que sea sorpresa, pero también poder probárnoslo y vernos juntas" Leire Arellano — Bellea del Foc infantil 2026

La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, asume ese secreto con una mezcla de paciencia y curiosidad. "Tengo muchas ganas de verlo todo terminado, me hace ilusión que sea sorpresa, pero también poder probárnoslo y vernos juntas", comenta Arellano. En su calendario estos días hay dos momentos señalados: "La proclamación, cuando me pongan la banda, y la plantà, porque ahí empieza todo de verdad", asegura.

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El proceso de elaboración de la indumentaria no se desvelará de golpe, en los próximos días se presentarán algunas piezas, como las segundas o terceras faldas. La falda principal, la que marcará el año de María Pastor y Leire Arellano seguirá oculta hasta el último momento, será sobre el escenario del Teatro Principal de Alicante, en la Proclamación, cuando el trabajo acumulado durante semanas se haga visible en apenas unos minutos. Un momento en el que el secreto mejor guardado terminará por convertirse en una de las imágenes más reconocibles de las Hogueras de 2026.