El tiempo sigue revuelto en Alicante: la Aemet no descarta chubascos y máximas casi de 30 grados

El tiempo en Alicante sigue sin estabilizarse del todo este martes. Tras una jornada marcada por la inestabilidad y los avisos amarillos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy un escenario de nubes, claros y posibles chubascos en el litoral norte de la provincia.

La jornada estará marcada por los intervalos nubosos desde primeras horas, aunque el cielo no se comportará igual durante todo el día. A medida que avance la mañana crecerán nubes de evolución, especialmente en zonas del norte, donde no se descarta algún chubasco.

No se espera una situación tan activa como la de ayer, pero el paraguas todavía puede hacer falta en puntos del litoral norte, sobre todo si esas nubes de evolución ganan fuerza durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan ligeramente, dejando un amanecer algo más fresco. Las máximas, en cambio, se mantendrán sin grandes cambios o subirán un poco, por lo que el ambiente seguirá siendo suave durante la tarde.

El viento será flojo y variable al principio, con predominio de la componente este por la tarde. En algunos momentos podrá soplar moderado, especialmente cerca de la costa, aportando humedad y manteniendo esa sensación de tiempo todavía algo revuelto.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un martes de nubes y claros, con un ambiente más tranquilo que el de ayer, aunque todavía con cierta inestabilidad en el cielo.

La mañana será más abierta, pero a partir del mediodía crecerán nubes que podrían dejar algún chubasco puntual, aunque con menor probabilidad que en el norte de la provincia. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 15 y 23 grados, con una ligera sensación de frescor a primera hora.

El viento será flojo y variable, con predominio de la componente este por la tarde, lo que aportará humedad y mantendrá ese ambiente algo cambiante durante la jornada.

El tiempo en Elche

Elche tendrá un martes más tranquilo que la jornada anterior, con predominio de sol y algunos intervalos de nubes a lo largo del día.

La nubosidad crecerá ligeramente en las horas centrales, aunque con muy baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantienen en valores altos para la época, con una máxima de 27 grados y mínima de 14, dejando un ambiente cálido por la tarde.

El viento será flojo, con predominio de componente este y sur, sin apenas influencia, lo que favorecerá una sensación más estable y agradable durante la jornada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un martes algo más variable, con nubes y claros y la posibilidad de algún chubasco puntual en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia no es muy alta, pero suficiente como para que el cielo se muestre cambiante por momentos. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 15 y 21 grados, con un ambiente templado y sin calor.

El viento será flojo en general, aunque girará a componente este y norte, aportando algo de humedad y manteniendo una sensación más fresca junto al mar.

El tiempo en Elda

Este martes el tiempo será variable en Elda, con una mañana bastante tranquila y más cambios a partir del mediodía, cuando crecerán nubes que pueden dejar algún chubasco puntual.

La probabilidad de lluvia se concentra en las horas centrales, aunque sin grandes acumulados. Las temperaturas se mantienen en valores suaves, entre 11 y 24 grados, con una tarde templada.

El viento será flojo de componente este, sin demasiado protagonismo, en una jornada de transición tras la inestabilidad del día anterior.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un martes bastante más tranquilo que el de ayer, con predominio de sol y algunos intervalos de nubes sin mayor consecuencia. La jornada será estable de principio a fin, sin riesgo de lluvia, y con temperaturas suaves entre 16 y 23 grados, lo que deja un ambiente agradable durante todo el día.

El viento de componente este y sur soplará con algo más de intensidad en las horas centrales, con rachas moderadas que pueden dejar una ligera sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela encara un martes bastante más estable, con predominio del sol desde primera hora y solo algunos intervalos de nubes a lo largo del día. La posibilidad de lluvia es muy baja y se limita, en todo caso, a momentos puntuales del mediodía. Las temperaturas siguen altas para la época, con una máxima de 28 grados y mínima de 14, dejando una tarde claramente cálida.

El viento será flojo en general, aunque se dejará notar algo más en las horas centrales, aportando un ligero alivio sin frenar del todo la sensación de calor.

El tiempo en Alcoy

Alcoy seguirá con un martes algo más inestable que en la costa, con una mañana de nubes y claros y un aumento de la nubosidad a partir del mediodía.

En esas horas centrales crece la probabilidad de chubascos, que pueden aparecer de forma puntual, dejando un ambiente más cambiante. Las temperaturas se mueven entre los 11 y 22 grados, con una sensación más fresca que en otras zonas de la provincia.

El viento será flojo, aunque suficiente para acompañar ese ambiente variable, en una jornada en la que el cielo tendrá más protagonismo que el sol.

El tiempo en Dénia

Dénia arranca el martes con un cielo mucho más cubierto que en el sur de la provincia, con predominio de nubes durante buena parte del día. La posibilidad de lluvia existe, sobre todo en las horas centrales, aunque será baja y en forma de chubascos puntuales. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 15 y 24 grados, con un ambiente templado pero sin sensación de calor.

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El viento de componente norte y este soplará con algo más de intensidad por momentos, dejando rachas moderadas que pueden reforzar esa sensación de cielo más cerrado y ambiente algo más húmedo junto al mar.