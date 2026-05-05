Torre Placia se topa con la historia: un hallazgo arqueológico frena su traslado definitivo en Alicante

Alicante sí tropieza dos veces (y más) con la misma piedra: el traslado de Torre Placia. Las excavaciones para la reubicación del monumento han sacado a la luz restos arqueológicos no contemplados en el proyecto original. Este hallazgo obligará a modificar el planteamiento y ha paralizado los trabajos, que tendrían que haber finalizado hace más de un año, en enero de 2025.

En concreto, una vez finalizado el desmontaje del histórico edificio, los técnicos a cargo de las obras se han topado con distintos obstáculos imprevistos en la nueva parcela. Según el expediente, el proyecto original contemplaba un sistema de acceso basado en una escalera de doble tramo con peldaños partidos. Sin embargo, la limpieza y desmontaje de Torre Placia reveló la presencia de vestigios de una escalera de caracol original, que se ha optado por conservar "con el objetivo de preservar la autenticidad y valor documental del edificio".

Además, durante los trabajos de excavación del talud de la torre salieron a la luz una serie de muros pertenecientes tanto a una época precedente como contemporánea o inmediatamente posterior. Según la información arqueológica obtenida en este proceso, muchos de estos muros corresponden a los perímetros de las estancias de la alquería, pero dichas estructuras "no encajan con el diseño establecido en el proyecto, puesto que no se encontraban registradas". Esto hace necesario, a criterio de los técnicos, "una nueva configuración de la solución adoptada en proyecto para dar cabida a los hallazgos obtenidos en el ámbito de la arquería".

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la redacción de un modificado en el planteamiento inicial, será el segundo, para incorporar estas nuevas circunstancias. El documento, al tratarse Torre Placia de un Bien de Interés Cultural, tendrá que ser validado posteriormente por la Conselleria de Cultura, lo que, previsiblemente, demorará su ejecución varios meses más. De acuerdo con el contrato original, los trabajos tendrían que haber finalizado en enero de 2025.

Un conflicto del siglo pasado

El problema urbanístico arrancó en el año 1996, con la aprobación del Plan Parcial de La Condomina, cuyo ámbito afectó a gran parte de la huerta de Alicante y modificó de forma sustancial la fisonomía de la zona. Con dicho trámite, se facilitó la concesión de licencia a la construcción de un conjunto de viviendas de tipo bungaló en las parcelas colindantes a la ubicación histórica de Torre Placia.

El desarrollo de esta urbanización fue recurrido por el entonces dueño del monumento, a quien terminó dando la razón el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se inclinó por anular el permiso de obras en el año 2004. En ese momento, la Justicia ordenó al Ayuntamiento adoptar las medidas que fueran necesarias para restaurar la legalidad, incluida la demolición de las viviendas que habían quedado fuera de ordenación. Finalmente, después de que el TSJ ordenase la ejecución de la sentencia en 2014, desde el gobierno local se optó por trasladar el monumento en vez de derruir los inmuebles, iniciando los trámites correspondientes ante la Generalitat Valenciana, que señaló al Ministerio de Cultura como el responsable de la autorización.

Ya en el año 2017, con el tripartito de izquierdas al frente del gobierno local, se estimó que la expropiación y posterior demolición de los bungalós construidos a menos de 25 metros costaría en torno a 3,4 millones de euros a las arcas municipales. Por ello, se continuó con la vía de la adquisición de la torre, cuya compraventa terminó cerrándose por 1,7 millones, frente a los 2,2 que reclamaba la familia propietaria. Finalmente, con el importe del proyecto de desmontaje y traslado (de otros 1,7 millones) el coste total de reubicar Torre Placia ha sido prácticamente idéntico al que habría supuesto demoler las viviendas irregulares.

Una vez el monumento pasó a ser de titularidad municipal, se llevaron a cabo los trámites para conseguir la autorización del Ministerio de Cultura, que debía validar el traslado debido a que el inmueble es un Bien de Interés Cultural. El permiso del Gobierno llegó en octubre del 2023, después de que Urbanismo resolviese algunas deficiencias técnicas detectadas por los funcionarios del Estado en el 2021. De esta manera, se validó que la torre pasara de su entorno histórico, en la calle Clara Campoamor, a una parcela situada a apenas 400 metros, delimitada por la calle Juana Francés y las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Albaladejo, en Playa de San Juan.