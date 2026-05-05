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Tráfico en la provincia de Alicante hoy: la A-70 concentra las principales retenciones de la mañana

La DGT informa de circulación irregular en varios tramos de la circunvalación, además de incidencias en la N-332, la A-31 y la A-7

Atasco en la A-70 en una imagen reciente.

Atasco en la A-70 en una imagen reciente. / DGT

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La mañana de este martes 5 de mayo arranca con complicaciones en varias carreteras de la provincia de Alicante. Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), las incidencias más relevantes se concentran en la A-70, donde se registran retenciones de nivel amarillo en dos sentidos de circulación.

El punto más delicado se sitúa entre Santa Faz y Fontcalent, en la A-70, con circulación irregular desde el kilómetro 13 hasta el 20 en sentido creciente de la kilometración, hacia Murcia. También hay retenciones en la misma vía a la altura de Fontcalent, entre los kilómetros 21,5 y 20, en sentido decreciente hacia Valencia.

La N-332 presenta también varios problemas durante la mañana. Hay circulación irregular a la altura de El Altet, entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido Cartagena, y otra retención en Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. Además, la DGT informa de obstáculos fijos en la N-332 a la altura de Santa Faz y Benissa.

En la A-31, se ha comunicado un obstáculo fijo en el kilómetro 192,022, a la altura de La Colonia de Santa Eulalia, en sentido creciente de la kilometración. En la misma carretera, a la altura de Villena, hay obras entre los kilómetros 181 y 182,1 con el carril derecho cerrado hasta las 12.00 horas.

Obras

Las obras afectan también a varios tramos de la A-7. En Alqueries de Benifloret, hay trabajos entre los kilómetros 441 y 441,5 con el carril derecho cerrado hasta las 14.30 horas. En Ibi, las obras se desarrollan entre los kilómetros 458,9 y 460, con el arcén cerrado. Más al sur, en la zona de Carrús, los trabajos afectan al tramo entre los kilómetros 520 y 523, con arcén cerrado hasta la madrugada del miércoles.

Otra incidencia destacada se encuentra en la A-77, entre Fontcalent y San Vicente del Raspeig, donde las obras mantienen cerrado el carril derecho entre los kilómetros 2,4 y 3,4. También hay trabajos en la A-70, entre Ballestera y El Campello, con carril derecho cerrado hasta las 14.40 horas.

La DGT recoge además obstáculos fijos en vías como la N-340 en Maitino, la CV-831 en Orito, la EL-20 en Altabix, la AP-7 en Torres y la CV-855 en Derramador. Aunque figuran con nivel gris, conviene extremar la precaución en esos puntos por la posible presencia de elementos en la calzada o en el entorno de la vía.

Noticias relacionadas y más

En total, Tráfico contabiliza 40 incidencias en la provincia de Alicante dentro de la Comunitat Valenciana, con especial atención esta mañana a las retenciones de la A-70 y la N-332, dos de los ejes con mayor impacto para los desplazamientos en el área metropolitana de Alicante y la costa.

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