Los vecinos de Juan XXIII protestan contra el deterioro del barrio: “El Ayuntamiento de Alicante no nos atiende”

“En estos años el barrio se ha degradado”. Es el testimonio compartido por muchos vecinos de Juan XXIII que este martes han participado en la primera manifestación que la Asociación de Vecinos ha convocado para este mes de mayo. Durante estas semanas, hasta el día 30, se celebrarán dos a la semana, los martes y los sábados, entre las 18 y las 20 horas y entre las 11 y las 13 respectivamente.

Es la respuesta a una situación que consideran que es insostenible. Adolfo Durán, dirigente vecinal, critica que “el barrio está abandonado por el Ayuntamiento en materia de infraestructuras”. Echa en falta, de hecho, espacios para niños, jóvenes y mayores; critica el cierre de la biblioteca, clausurada desde hace más de dos años y sin perspectiva de reapertura; señala la suciedad acumulada en el barrio y teme por la “falta de seguridad”. “El Ayuntamiento de Alicante no nos atiende”, critica, y apunta incidentes, según él habituales, como “robos o incendios provocados en la calle”.

El barrio está abandonado por el Ayuntamiento en materia de infraestructuras Adolfo Durán — Presidente de la Asociación de Vecinos Juan XXIII

Durán cree que las ocho manifestaciones convocadas para mayo tendrán éxito porque “la indignación es evidente”, y acusa al Ayuntamiento presidido por Luis Barcala de “no cumplir sus promesas” de “tener más policía”, de hacer obras en el polideportivo o de mejorar las aceras para evitar caídas.

Manifestación de los vecijos del barrio de Juan XXIII. / Alex Domínguez

En total, unas cuarenta personas han asistido a la manifestación. Uno de los participantes ha sido Paco Camacho, miembro de la Junta de Distrito número 2 y uno de los vecinos más activos de Juan XXIII. “Hay problemas que se deben resolver y el Ayuntamiento tarda demasiado”, explica, y también enumera reuniones “con algunas concejalías” que les han “prometido medidas, pero sin concreciones”. Aunque Camacho se muestra “esperanzado en que los resultados lleguen pronto”, recuerda que “las autoridades son las que tienen competencias para abordar los problemas”, y pide “soluciones”.

Hay problemas que se deben resolver y el Ayuntamiento tarda demasiado Paco Camacho — Miembro de la Junta de Distrito número 2

Este vecino es uno de los que lamenta la “degradación del barrio”, aspecto en el que coincide Conchi García, que destaca la existencia de “robos y venta de droga sin que nadie haga nada”. García, que asegura que cuando llegó al barrio, en 1974, “era un vergel”. María Dolores Carrasco, que llegó a mediados de los ochenta, echa en falta “la policía de barrio”, con la que según asegura en Juan XXIII “se vivía con más tranquilidad”. A su vez, constata el cierre de negocios “variados” que existieron en la calle Periodista Francisco Bas Mingot como muestra de la “decadencia” del barrio.

Protesta de los vecinos del barrio de Juan XXIII, en Alicante. / Alex Domínguez

Muchos de los carteles que lucían los manifestantes clamaban por la seguridad. Mohamed El Aimani, vecino del barrio desde hace seis años, también coincide con esta reivindicación. “Falta policía, estamos abandonados desde hace tiempo y todo va a peor”.

La próxima manifestación tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 11 de la mañana, y volverá a partir desde la calle Barítono Paco Latorre para bajar por la calle Periodista Francisco Bas Mingot hasta la rotonda para regresar al lugar de salida. Este martes han acudido la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, junto con los concejales Silvia Castell y Miguel Castelló; y el portavoz de Compromís, Rafa Mas.