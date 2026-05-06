Alfonso el Sabio, una hoguera "inacabada" por las limitaciones del Ayuntamiento de Alicante

Un nuevo bache en el camino de la hoguera Alfonso el Sabio en las Hogueras de 2026. La comisión, que anunció en abril que no podría competir en la categoría Especial debido a las restricciones de seguridad impuestas por el Ayuntamiento de Alicante, se enfrenta ahora a la situación de tener que plantar un monumento incompleto en Primera categoría. Lo que inicialmente había sido concebido como un monumento diseñado para competir en la máxima categoría de la Fiesta se verá reducido finalmente este año a su parte central y al remate, prescindiendo de la base y de buena parte de las decoraciones y ninots que originalmente formaban el proyecto.

El conflicto se arrastra desde abril, cuando se confirmó que la hoguera no podría competir en Especial. La razón esgrimida por el Ayuntamiento fue la imposibilidad de encajar el proyecto en el espacio disponible cumpliendo con las exigencias de seguridad, ocupación y convivencia con otros usos festivos. Una justificación que no solo truncó las aspiraciones de la comisión, sino que ha obligado a reajustar el monumento cuando gran parte de este ya estaba en marcha en el taller de Alejandro Baenas.

"Nos han obligado a bajar de categoría y no podremos plantar la hoguera como estaba prevista, es una situación que nos perjudica mucho a todos los niveles, pero sobre todo en el monumento", señala Jorge Costa, presidente de la comisión de Alfonso el Sabio quien reconoce que, pese a todo, el núcleo central y el remate del monumento se mantendrán intactos. "Se ha ajustado el boceto porque mantener el proyecto original no era posible económicamente ni técnicamente, y hemos adaptado todo a un presupuesto de Primera categoría, con la colaboración del taller sin problemas", asegura Costa.

Una hoguera sin base

La arista responsable de la hoguera, Alejandro Baenas, señala que en el último mes y medio han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias de la comisión, aunque estas supongan no poder acabar el trabajo como tenían previsto. "La hoguera estaba prácticamente montada, con la parte central y el remate ya modelados, pero no vamos a poder terminarla como estaba previsto", asegura Baenas.

El resultado final será un monumento que, aunque mantendrá parte de su ambición estética, llegará incompleto. La base, uno de los elementos clave del diseño original, no podrá instalarse, lo que condiciona tanto la estructura como la percepción global de la obra. "Lo que se va a plantar va a ser una hoguera de Especial, pero sin base. Les han cortado las alas antes de poder empezar", resume Baenas, quien reconoce que esta circunstancia deja tanto a la comisión como a su taller prácticamente sin opciones de competir por premios.

El artista también denuncia la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento de Alicante a la comisión y al taller durante todos estos meses en los que estaban avanzando en el proceso. "Nadie nos dijo que no empezáramos cuando firmamos con Alfonso el Sabio en octubre del pasado año, hemos estado meses trabajando sin saber que esto podía pasar, parece que no se preocupan por el trabajo de los artistas de hogueras desde el Ayuntamiento", apunta Baenas.

Además del problema técnico, la reducción de categoría ha supuesto un recorte significativo en el presupuesto, lo que deja al taller con un perjuicio económico cercano a los 30.000 euros. "Todo lo que teníamos preparado y que al final no vamos a colocar en la base son péridas que vamos a asumir nosotros y no vamos a cobrar lo que se firmó porque la relación con la comisión es buena", señala Baenas.

Presentación del boceto

Pese a todo, la comisión ha decidido mantener la presentación del boceto tal y como estaba previsto cuando dio el salto a Especial. Así, Alfonso el Sabio dará a conocer el boceto "reajustado" de su monumento adulto, y el de su monumento infantil, este viernes en un acto que tendrá lugar este viernes 8 de mayo a las 19.30 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante.

La comisión, por lo tanto, no dará a conocer su monumento junto a los que conforman la Federació de Fogueres de Primera Categoría d´Alacant, pese a que desde ambas partas se haya reconocido la invitación a este acto. El evento de presentación de bocetos de Primera tendrá lugar el mismo viernes 8 de mayo a las 20:30 horas en los jardines del MARQ y, en el mismo, presentarán sus bocetos nueve comisiones de las diez que finalmente compondrán la categoría: Foguerer-Carolinas, Ángeles - Felipe Bergé, Mercado Central, Francisco Albert, Princesa Mercedes, La Condomina, Hernán Cortés, Parque Plaza Galicia y Sant Blai La Torreta.

Por su parte, los bocetos de las hogueras de Especial, tanto infantiles como adultas, se presentarán en un acto convocado por la asociación de Fogueres Especials d'Alacant el sábado 9 de mayo en los jardines de la Diputación de Alicante. En el mismo se presentarán los bocetos de Especial de las doce comisiones que conformarán la categoría adulta: Florida Portazgo, Sagrada Familia, Carolinas Altas, Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Polígono de San Blas, La Ceràmica, Florida-Plaza La Viña, Baver-Els Antigons, Port d'Alacant, Explanada y Calvo Sotelo.