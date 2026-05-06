Barcala cree que los ingresos de la tasa turística que reclaman las Hogueras supondrían "una miseria"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste en el "no" a la tasa turística y considera que su recaudación supondría "una miseria". El dirigente popular rechaza de nuevo el cobro de un importe simbólico a los visitantes por cada noche que pasen en la ciudad y cree que ese "pellizco" que reclaman las Hogueras sería innecesario si el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase los Presupuestos Generales del Estado.

El regidor alicantino ha vuelto a mostrarse contrario a la tasa durante la asamblea general de Hosbec, que se ha celebrado este miércoles en el aeropuerto Alicante- Elche. "No a la tasa turística, no a la demagogia de apelar al sentimiento festero para justificar lo que no tiene justificación", ha manifestado. En cambio, Barcala ha reclamado "más trabajo y más aportar y arrimar el hombro" en vez de "condenar el turismo con una estrategia turismofóbica" que, para el alcalde, "es un juego perverso que no tiene justificación".

Cobrando dos euros por turista y noche, las arcas municipales podrían haber recibido más de 6,89 millones en 2025

Al respecto, el dirigente popular ha cargado una vez más contra el Gobierno de España, por la ausencia de presupuestos estatales: "Mi ciudad lleva cuatro años sin presupuestos. Con una pequeña parte que yo reciba de eso, la miseria que supone la reivindicación de un pellizco en tasa turística no sería necesaria". Según los últimos datos de la Cátedra de Turismo de la Univerisdad de Alicante, la ciudad recibió a 935.389 turistas extranjeros y 789.606 nacionales, por lo que con una tasa de dos euros (un importe frecuente en ciudades europeas que la aplican) y contando con que los visitantes pasaran solo dos noches en la ciudad, las arcas municipales podrían haber recibido más de 6,89 millones de euros.

"No queremos aplicarla"

Esta misma semana, su equipo de gobierno ya había dejado claro que no habrá tasa turística que permita incrementar los fondos de las Hogueras de Alicante. Desde el ejecutivo local apuntaban a que el crecimiento de la Fiesta supone más socios y patrocinadores, como vías de financiación alternativas. "Todo el mundo tiene derecho a opinar, en este caso, el presidente de las Hogueras. Este tema ya lo tratamos en el pleno: nosotros, al igual que la Generalitat Valenciana, en este momento no queremos aplicar una tasa turística", señaló este martes la portavoz Cristina Cutanda.

La también concejala de Fiestas añadió que "lo que hay que recordar es que Alicante es la provincia peor financiada cuatro años consecutivos porque Sánchez no ha sacado sus presupuestos y eso sí que es una realidad". Al respecto, Cutanda recordó que el Ayuntamiento ha incrementado en un 11 % las subvenciones a las Hogueras, centradas en los monumentos.

Las Hogueras piden más

Desde la Federació de Fogueres, su presidente, David Olivares, ha incidido en repetidas ocasiones durante los últimos meses en la necesidad de que la ciudad repercuta en la Fiesta del mismo modo que la Fiesta lo hace en la ciudad. Respecto a la posibilidad de una tasa turística, que en València ya reclaman voces como la del empresario Juan Roig tras abrirse la alcaldesa María José Catalá a estudiar, Olivares insistía este lunes, en presencia del alcalde Barcala, en que "hay que reinventarse y hacer otras medidas de financiación que no sean potenciar algo que no guste", en alusión a los mesones y racós juveniles, a los que el Consistorio ha puesto coto recientemente. En este sentido, añadía que es lógico que "los festeros siempre quieren más" y que resulta necesario "pedir las cosas con mucha cautela". Una petición que, de acuerdo con las últimas declaraciones de la portavoz del gobierno municipal, no será atendida.

El debate sobre la tasa turística ha vuelto a escena después de que cada vez más voces se hayan mostrado abiertas a su implantación, con el objetivo de que los visitantes paguen un precio simbólico por noche que repercuta directamente en las ciudades que les reciban. La medida fue impulsada en la pasada legislatura por el Botànic, aunque su aplicación era voluntaria, y anulada más tarde por el PP de Mazón, pero ahora incluso el Ayuntamiento de València se muestra dispuesto a estudiar su puesta en marcha. Al cambio de postura de la dirigente popular se han sumado nombres de peso dentro de la sociedad valenciana como el del empresario valenciano al frente de Mercadona, que este año se ha posicionado a favor de su puesta en marcha para incrementar los ingresos de las Fallas.