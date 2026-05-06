Colonia Requena se suma a las protestas contra la situación de la Zona Norte de Alicante

La Zona Norte de Alicante se mueve contra una “degradación” que, alertan, crece con el paso de los años. Si el martes Juan XXIII estrenó sus manifestaciones que pretenden alargar los martes y los sábados de todo el mes de mayo, este miércoles Colonia Requena ha hecho lo propio con una concentración en la calle del Cuarzo que quieren repetir, en forma de marcha entre el Centro Comunitario Pedro Goitia y la citada calzada, cada miércoles y cada viernes entre las 18:00 y las 20:00.

En el cartel de la convocatoria los vecinos piden “más seguridad”, “más limpieza” y “más infraestructuras”. Ana Mari Galiana, de la Asociación de Vecinos, lamenta la “degradación acelerada” del barrio, a la que se suma la “inseguridad” derivada de “los robos”, que se traducen en el “miedo, especialmente de la gente mayor, de salir a la calle”.

Suciedad alrededor de los contenedores en el barrio de Colonia Requena. / Rafa Arjones

Galiana también señala la “gran cantidad de personas sin hogar que duermen al aire libre sin que se les dé una alternativa”, el mercadillo improvisado habilitado en los alrededores de las pistas deportivas, “impidiendo que la gente pueda pasear o que los niños puedan jugar con tranquilidad”, e incluso el “rastreo de contenedores por parte de personas que a veces esparcen la basura en las aceras, con el olor que eso genera y con los problemas de salud que puede provocar”.

Según la dirigente vecinal, “los barrios de la Zona Norte tienen que ir de la mano, porque sufren los mismos problemas”, entre los que añade el “deterioro” de muchas edificaciones antiguas, afectadas por el paso del tiempo.

Por último, Galiana cree que “la solución no solo es mandar policía y dispersar” cuando se aglomera gente en mercadillos “ilegales” o ante situaciones como peleas, sino “dar soluciones a los que duermen en la calle y que se actúe para buscar una solución definitiva y no temporal”. Sin embargo, “desde el Ayuntamiento dicen que hacen lo que pueden, y todo continúa igual”.

Entre los presentes en la manifestación estaban los concejales socialistas Trini Amorós y Emilio Ruiz y el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas.