El Consell autoriza que la escuela Siete Enanitos de Alicante siga un año más en su ubicación "temporal"

Más tiempo para la escuela infantil Siete Enanitos de Alicante, que permanecerá (al menos) un año más en su actual emplazamiento "temporal" en el Pla. La Conselleria de Educación ha aprobado extender hasta finales del curso 2026-2027 la autorización provisional de traslado de instalaciones. Pese a que el gobierno de Luis Barcala anunció la construcción de un nuevo edificio después de clausurar el anterior por peligro de derrumbe, los populares han cambiado de opinión y pretenden mantener el centro en el barrio de El Pla, frente a la oposición vecinal.

En la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana se indica que la prórroga aprobada será efectiva "únicamente para el próximo curso". No obstante, según la normativa autonómica, podría ampliarse un año más. El Decreto 2/2009 permite que, excepcionalmente y por razones acreditadas de necesidades de escolarización en zonas que no cuenten con la oferta suficiente, se autoricen instalaciones que no reúnan algunos de los requisitos establecidos. Eso sí, "dicha autorización tendrá carácter provisional por un periodo máximo de tres cursos y estará condicionada a la subsistencia de las razones de excepcionalidad que determinaron su otorgamiento", por lo que Siete Enanitos debería abandonar su actual emplazamiento tras el próximo curso, ya que comenzó su actividad a finales de 2024.

Pese a ello, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Alicante anunció su intención de renunciar a la promesa de una escuela infantil "nueva, más amplia, más moderna y más grande" a conformarse con las instalaciones prefabricadas. El gobierno municipal de Luis Barcala, que acordó el derribo del anterior edificio por problemas estructurales y riesgo de derrumbe, planteó en el Patronato de Escuelas Infantiles que la ubicación provisional del centro, en el antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá de El Pla, se convierta en definitiva.

El expediente, fundamentado por la concejala de Educación, Mari Carmen de España, señalaba que la decisión se ha tomado "sin perjuicio y con independencia de la valoración que se esté realizando o se pueda acometer en el futuro sobre la construcción de un nuevo centro". Pese a ello, se planteaba pedir autorización a la Conselleria de Educación para que Siete Enanitos "obtenga la autorización definitiva para permanecer en las instalaciones municipales" de la calle Miguel Jiménez Reyes, que ahora ha sido concedida por un año más.

Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación para conocer si existe alguna fórmula para (como pide el equipo de gobierno del PP) extender la autorización de forma definitva, pero desde el departamento autonómico que dirige Carmen Ortí no se ha dado respuesta a la consulta.

Peligro de derrumbe

La extensión del plazo abre un nuevo capítulo en el futuro de Siete Enanitos, sin instalaciones propias desde mediados de 2023. En ese momento, el Ayuntamiento se vio obligado a clausurar el edificio por peligro de derrumbe tras la aparición de grietas de gravedad considerable en varios espacios del inmueble. La decisión, según señaló entonces el alcalde, Luis Barcala, era "lo más razonable".

Acto seguido, el entonces bipartito del PP y Ciudadanos concluyó que la mejor forma de resolver el problema era demoliendo el edificio y construyendo una nueva escuela desde cero. "La opción más real y razonable es tirar la escuela que hay y hacer una nueva, más amplia, más moderna, más grande y con los elementos de última generación", indicó el alcalde. Sin embargo, más de dos años después, el viejo inmueble sigue exactamente en la misma situación en la que se encontraba en marzo de 2023, cuando fue clausurado. Por ahora, el Ayuntamiento únicamente ha sacado a concurso (el pasado mes de agosto) el derribo de las antiguas instalaciones, pero nada se sabe del nuevo proyecto que Barcala anunció entonces.

De forma temporal, mientras se impulsaba la construcción del nuevo centro, el ejecutivo local apostó por trasladar la escuela a las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en el barrio de El Pla. Este cambio puso en pie de guerra a los vecinos, debido a que el espacio se ubica en el patio interior de varios bloques residenciales y comparte entrada con el área de viviendas, lo que afirman que genera problemas de seguridad.

Los vecinos llegaron a contratar una auditoría privada para evaluar los niveles de ruido del centro educativo, concluyendo los técnicos a cargo del peritaje que se infringe la normativa municipal, sobrepasando el máximo de decibelios Finalmente, pese a la oposición de los residentes de la zona y la acumulación de retrasos en las obras, las aulas temporales se abrieron a finales de 2024, con el curso ya empezado, y han vuelto a recibir a los alumnos este nuevo curso.