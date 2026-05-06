El contrato de la nueva zona azul y naranja de Alicante se retrasa un mes más

Las 3.000 nuevas plazas de zona azul y naranja de Alicante se retrasan un mes más. El Ayuntamiento, que esperaba poner en marcha el contrato a mediados de 2025, extiende el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo mes de junio para aclarar dudas técnicas de algunas de las empresas interesadas. El futuro servicio, que incluye la gestión de la grúa y que se prevé adjudicar durante el verano, contará con un presupuesto de 140 millones de euros para los próximos 19 años.

Esta misma semana, el equipo de gobierno ha aprobado modificar la licitación del contrato relativo a las "nuevas instalaciones para los servicios públicos de estacionamiento regulado, retirada e inmovilización de vehículos". En concreto, se comunica a los interesados que la admisión de ofertas, cuyo plazo concluía el 11 de mayo, ha sido extendida hasta el próximo 8 de junio de 2026, a las 13:00 horas. El motivo, según ha podido saber INFORMACIÓN, es la necesidad de aclarar aspectos técnicos del pliego.

Desde que se anunciara la puesta en marcha de la licitación, a principios de abril, varias empresas interesadas en hacerse con la gestión del contrato han registrado cuestiones relativas a las condiciones de la adjudicación. Estos interrogantes, cuyo contenido concreto no ha trascendido, requieren "de estudio técnico" para poder ser aclaradas, de acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, por lo que el ejecutivo se ha inclinado por ampliar el plazo de ofertas para dar tiempo de respuesta a los funcionarios municipales encargados del expediente.

Más plazas

La convocatoria del procedimiento de licitación se aprobó el pasado 7 de abril por parte de la Junta de Gobierno Local. En dicho expediente se detalla que el contrato incluye también la necesaria construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos en la Vía Parque, en el entorno de Rabasa y San Agustín. De hecho, el elevado coste que supondrá esta infraestructura para la empresa responsable es, según ha detallado el gobierno local, la razón por la que la extensión del contrato se ha aumentado hasta casi las dos décadas.

Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas naranja en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados. El resto, unas 535, serán en zona azul en rotación.

La decisión constata la marcha atrás del ejecutivo municipal en la creación de casi 8.000 nuevas plazas de zona azul y naranja, que finalmente quedarán en menos de la mitad. El Ayuntamiento de Alicante rebajó sus pretensiones para incrementar el estacionamiento regulado tras las críticas vecinales y aseguró que no afectaría a la gran mayoría de barrios que alzaron la voz contra la medida. Además, también se decidió que las plazas destinadas a residentes fueran gratuitas en toda la ciudad (tanto las nuevas como las existentes) y que permitan a los vecinos hacer uso de ellas hasta cinco días consecutivos, también en zonas adyacentes. Con el nuevo contrato, San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan no tendrán nuevas plazas de aparcamiento en zona azul ni naranja.

Contrato atascado y con dudas

El contrato, adjudicado inicialmente en 2013, caducó a principios de 2024. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato. Se trataba de la quinta en la práctica, tras su adjudicación original por un periodo de ocho años, con dos más de extensión. El acuerdo daba continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última ampliación finalizó el 25 de enero de 2025, sin que haya podido completarse por ahora la adjudicación del nuevo contrato.

La actualización de la norma se produce en un contexto en el que los presupuestos municipales de este año prevén recaudar el doble por la zona azul y naranja. El capítulo de ingresos de las cuentas del Ayuntamiento recoge un incremento sustancial en la tasa por el estacionamiento de vehículos, que fue de 2,2 millones en 2025 y que se estima de 4,79 millones en el 2026, lo que representa un aumento del 114 %. En la misma línea, se espera recaudar hasta 8,5 millones de euros por multas a infracciones de la Ordenanza de Circulación, cuando en 2025 se han obtenido 6,1 millones por este motivo, un 39 % menos. Igualmente, se contempla un 15 % más de arrastres por parte de la grúa municipal al depósito de vehículos. Para cumplir con dicha previsión, resulta fundamental contar con las 3.000 plazas adicionales que prevé el contrato.

A ello se suman las dudas del Ministerio de Hacienda, que advirtió de que la adjudicación, tal y como ha sido planteada por el gobierno de Luis Barcala, podría no ser rentable. Pese a que el ejecutivo municipal ha planteado una inversión de 140 millones de euros para gestionar el servicio durante los próximos 19 años, incluyendo la grúa municipal, el Gobierno alerta de que los márgenes de ingresos son mínimos y de que existe un riesgo para el futuro adjudicatario.

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que se ocupa del análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos del sector público, evaluó los pliegos por su elevado importe y duración, concluyendo que los beneficios estimados por el ejecutivo municipal podrían no ser suficientes. En concreto, se incide en que, con una disminución del precio base de licitación de tan solo el 0,21 %, aunque se mantuviesen inalteradas el resto de variables, "la rentabilidad del concesionario sería nula". Es decir, si el contrato (con un presupuesto base de más de 143 millones) se adjudicara por 300.000 euros menos, "el proyecto obtendría rentabilidades que pondrían en riesgo la sostenibilidad financiera de la concesión, conforme a la información facilitada en el expediente".