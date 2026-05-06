El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue el abandono de una paciente psiquiátrica junto al Hospital de Sant Joan

La asociación Defensor del Paciente ha solicitado por escrito a la Fiscalía de Alicante la apertura de una investigación de oficio por un presunto caso de negligencia, abandono y posible omisión del deber de socorro relacionado con la atención a una paciente en el Hospital Universitario de Sant Joan.

Según ha trasladado la organización, los hechos se refieren a una mujer con patología psiquiátrica que habría permanecido durante un tiempo prolongado —en torno a dos horas, según la denuncia— tumbada en el suelo en la entrada o inmediaciones del servicio de Urgencias sin recibir la atención adecuada.

Petición formal

En su escrito dirigido al fiscal jefe de Alicante, la asociación que preside Carmen Flores considera que lo ocurrido podría constituir una vulneración grave de derechos fundamentales, además de encajar en el delito recogido en el artículo 195 del Código Penal, relativo a la omisión del deber de socorro.

“Es intolerable e inadmisible que una persona permanezca desatendida en estas condiciones en un entorno sanitario. Nos preguntamos qué hubiera ocurrido si la paciente hubiese sufrido un desenlace fatal”, señalan desde el colectivo.

Por ello, solicitan que se investigue si existió una falta de actuación por parte del personal sanitario o de seguridad, así como si se cumplieron los protocolos de atención y protección al paciente.

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Derecho a la salud

La asociación fundamenta su petición en el artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud y obliga a los poderes públicos a garantizarla mediante los servicios y prestaciones necesarias. A su juicio, mantener a una persona en el suelo sin asistencia durante un periodo prolongado podría suponer no solo un trato inadecuado, sino también una quiebra del deber de protección que corresponde a la administración sanitaria.

El incidente ha generado una importante repercusión social y ha reabierto el debate sobre la atención a pacientes con trastornos mentales en los servicios de Urgencias.

Alta presión

En este sentido, profesionales sanitarios consultados apuntan a que este tipo de situaciones se producen en un contexto de alta presión asistencial y falta de recursos, especialmente en el ámbito de la Psiquiatría.

Según estas fuentes, los servicios de urgencias atienden cada vez a más pacientes con crisis de salud mental —incluyendo intentos de autolesión, brotes psicóticos o intoxicaciones medicamentosas— sin que exista un refuerzo proporcional de especialistas.

“En determinados momentos, los pacientes pueden esperar horas para ser valorados por psiquiatría. No es una cuestión de falta de voluntad, sino de falta de profesionales”, explican.

A la espera de actuaciones

Desde el Defensor del Paciente insisten en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar responsabilidades, al tiempo que reclaman medidas que eviten que situaciones similares puedan repetirse.

El caso pone de relieve las tensiones existentes en el sistema sanitario, especialmente en la atención a la salud mental, un ámbito en el que tanto asociaciones como profesionales coinciden en señalar la necesidad de más recursos, personal especializado y protocolos adaptados a la creciente demanda.