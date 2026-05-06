La DGT informa de varios accidentes en Alicante con incidencias en la AP-7, A-70, A-7 y N-340

La mañana de este miércoles, 6 de mayo de 2026, deja varias incidencias en las carreteras de la provincia de Alicante, según la información comunicada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Tráfico contabiliza 37 incidencias en la provincia, con varios obstáculos fijos vinculados a accidentes y retenciones en uno de los puntos habituales de congestión de la costa sur.

La incidencia más reciente figura en la AP-7, a la altura de Altea la Vella, donde la DGT informa desde las 09.15 horas de un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 638,123, en sentido decreciente de la kilometración. Aunque aparece con nivel gris, conviene extremar la precaución en la zona por la presencia de elementos en la vía o en su entorno.

También hay otro accidente comunicado en la N-340, a la altura de Maitino, en el kilómetro 723,826, en sentido decreciente. La incidencia fue registrada a las 08.26 horas y aparece igualmente como obstáculo fijo.

En el entorno del área metropolitana de Alicante, la A-70 presenta un obstáculo fijo por accidente en El Bacarot, en el kilómetro 24,943, sentido creciente de la kilometración. La incidencia consta desde las 08.03 horas.

La A-7 suma otro obstáculo fijo por accidente en Altabix, en el kilómetro 508,977, sentido creciente, comunicado a las 08.01 horas. En la misma vía, Tráfico mantiene además obras en varios tramos: en Alcoy, entre los kilómetros 449,8 y 445,8 en sentido decreciente, y entre los kilómetros 445,6 y 449,8 en sentido creciente, con el carril izquierdo cerrado hasta las 14.30 horas. También hay trabajos entre Pla de Sant Josep y La Estación, del kilómetro 522,2 al 524,2, con el arcén cerrado hasta la madrugada del jueves.

Retenciones

La principal retención de la mañana se localiza en la N-332, a la altura de Torrevieja, donde la DGT señala circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos. La congestión, de nivel amarillo, fue registrada a las 08.41 horas.

La A-31 acumula varios obstáculos fijos durante la mañana. Hay incidencias en Rebolledo, en el kilómetro 229,434; en Orito, en el kilómetro 223,298; en Sax, en el kilómetro 193,470; y en Font-Calent, en el kilómetro 233,195. Todas ellas aparecen catalogadas como nivel gris, pero afectan a una de las principales vías de conexión de la provincia.

La DGT informa además de obstáculos fijos en la CV-790, en Benilloba; en la CV-84, en Carrús; y en la CV-734, en Gata de Gorgos, donde la incidencia está vinculada a un accidente en el kilómetro 0,935.

Con este escenario, los puntos más sensibles de la mañana se concentran en los accidentes de la AP-7 en Altea la Vella, la A-70 en El Bacarot, la A-7 en Altabix y la N-340 en Maitino, además de las retenciones de la N-332 en Torrevieja y las obras con carril cerrado en la A-7 en Alcoy.