Una caramba de la Virgen del Remedio para las Belleas del foc 2026 y sus damas de honor. Este es el obsequio que el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha entregado este miércoles en el palacio provincial a las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, así como a sus damas de honor.

La Diputación recibe a las Belleas del Foc de Alicante / INFORMACIÓN

El encuentro, en el que también ha estado presente el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, ha tenido lugar en el salón de plenos y, durante el acto institucional, Toni Pérez ha felicitado a las jóvenes y ha entregado a cada una de ellas un obsequio para que conserven un recuerdo especial de su paso por la Diputación, una caramba de la Virgen del Remedio.