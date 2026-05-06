La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida

La consellera de Educación, Carmen Ortí, presentará en las próximas horas una oferta a los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado en un intento de acercar posturas y desbloquear el conflicto. Lo hará este jueves a cuatro días del inicio de la huelga indefinida que afectará a la provincia de Alicante y al conjunto de la Comunidad Valenciana, después de que a finales de abril la Administración autonómica aplazara hasta otoño hacer pública su propuesta para subir el sueldo a los profesionales de la enseñanza pública escudándose en la necesidad de aprobar los nuevos presupuestos.

Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apelado al entendimiento entre ambas partes a que cada parte "ponga de su mano" y ha mostrado su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo. No obstante, ha apuntado que será necesario comprobar si la propuesta que se plantee finalmente responde a las expectativas de los profesores.

También ha subrayado que afrontan la negociación con “buenas intenciones” y con el objetivo de alcanzar una solución que evite perjuicios al alumnado y permita encauzar la situación en el sistema educativo valenciano.

De cualquier manera, el jefe del Ejecutivo valenciano ha mostrado su respeto al derecho de huelga de docentes, pero ha incidido en "la garantía de que los alumnos puedan ser evaluados con normalidad, especialmente en el caso de los estudiantes de Bachillerato".

La consellera de Educación, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, este año / INFORMACIÓN

La condición para poner fin al conflicto

El comité de huelga, formado por STEPV, CSIF, CCOO y UGT, que se ha concentrado frente al Palau de la Generalitat, ha apelado a que la responsable autonómica presente una propuesta que contemple todos los puntos reivindicados por los sindicatos: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de la burocracia y de las ratios, mejora de las infraestructuras, recuperación de las plantillas recortadas y mejoras en la enseñanza en valenciano.

No obstante, los sindicatos ya han advertido de que "esta propuesta debería ser real y efectiva para dar pie al inicio de las negociaciones. Y la posible propuesta de acuerdo debería satisfacer las demandas de los sindicatos y del profesorado, personal de administración y servicios, así como al programa de acompañamiento escolar, o de lo contrario, la reunión no servirá para nada". En todo caso, cualquier propuesta que plantee la conselleria será estudiada y contrastada con el profesorado convocado a la huelga indefinida que comienza el próximo lunes.

Este intento de acercar posturas in extremis se producirá después de que este miércoles ningún representante de Educación asistiera a la una mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre los sindicatos convocantes y la conselleria, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto y desconvocar la huelga.

Esta semana el departamento autonómico ha cuantificado en más de 2.400 millones de euros anuales las demandas que los sindicatos han exigido para el profesorado, lo que serviría para desconvocar la huelga indefinida que comenzará el próximo lunes, 11 de mayo. Unas reivindicaciones de las que la responsable autonómica, Carmen Ortí, ya ha advertido de que "por supuesto superan la capacidad de la Comunidad Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación".

Entre otras medidas, los representantes de los docentes han reclamado cobrar 500 euros brutos más al mes; una drástica bajada de ratios de hasta un 43 %; la recuperación del refuerzo de las plantillas previsto en 2023, junto a la creación de 2.000 plazas nuevas; sustituciones inmediatas de las bajas; la climatización de todos los centros en un plazo de dos años; finalizar el Plan Edificant, entre otras mejoras laborales.