Una encuesta alerta de que más del 94 % de los centros educativos de Alicante supera los 27 grados en las aulas

El calor extremo en las aulas que ha marcado el inicio del presente curso escolar y que ya empieza a tocar la puerta de los colegios e institutos es un problema generalizado en la provincia de Alicante. Una encuesta ha alertado de que el 94,2% de los centros educativos alicantinos ha superado los 27 grados de temperatura en las clases, el límite que marca la normativa de seguridad laboral.

Así lo refleja un estudio encargado por el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, que han contestado en el último mes las direcciones de 159 centros educativos de toda la Comunidad Valenciana. La encuesta, hecha pública este miércoles, advierte de que la provincia alicantina sufre una "crisis térmica extrema" con más episodios de calor que la de Valencia y la de Castellón, y con más tendencia a sufrir fuertes vientos.

Precisamente, la climatización de los centros educativos en el plazo de dos años es una de las exigencias que los sindicatos han lanzado a la Conselleria de Educación para desconvocar la huelga. La situación genera tal preocupación que las familias de los alumnos han iniciado una recogida de firmas para blindar con una ley el aire acondicionado y la calefacción en las aulas, a raíz de que en septiembre se superan los 35 grados en las aulas.

Un ventilador para toda una clase en el instituto de Alicante / Jose Navarro

Según el diagnóstico sindical, este contexto, nueve de cada diez centros consideran que el confort térmico no es adecuado y la antigüedad de los edificios es otro factor determinante: sólo el 30% de las instalaciones educativas son de este siglo, mientras que el 38% tiene más de 50 años, construidas antes de la democracia. Además, el 95,6% de los centros no ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad, y únicamente el 4,4% ha sido construido o reformado siguiendo principios de arquitectura bioclimática o solar pasiva. Un 70% de los centros son anteriores al año 2000. Por tanto, buena parte de los edificios fue construido antes de que existieran los actuales criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad universal, confort térmico y arquitectura bioclimática, tal y como recoge la encuesta.

Patios sin sombra y de hormigón

La situación de los patios escolares es también muy preocupante. El STEPV advierte de que el 81,1% dispone de menos del 25% de sombra y dos tercios tienen más del 75% del patio pavimentado. El 65,4% señala problemas de salud o quejas derivadas de la ausencia de sombra, evidenciando que muchos patios no están adaptados a las condiciones climáticas actuales. Sólo un reducido número de centros cuenta con espacios naturalizados con vegetación. Además, 9 de cada 10 centros consideran insuficiente o mejorable el confort térmico de los patios, y cerca de dos tercios reclaman su renaturalización y creación de sombras artificiales.

Alumnos del IEs Miguel Hernández protestan contra el calor en las aulas / Alex Domínguez

Entre los problemas más reiterados destacan las deficiencias estructurales (ventanas, cubiertas y aislamientos), goteras y humedades, carencia de espacios adecuados, patios sin sombra, barracones, problemas de climatización, deficiencias eléctricas y de accesibilidad, así como la falta de mantenimiento continuado.

Con estos resultados, el sindicato ha reclamado a la Conselleria de Educación una nueva orden de criterios para el diseño de los nuevos centros educativos y las reformas de los existentes con criterios de sostenibilidad y emergencia climática; un plan urgente de choque contra el calor antes de los meses de mayo y junio; la evaluación específica de los centros que superen los 27 °C y un plan de renaturalización y sombreado de los patios escolares, entre otras medidas.

El departamento autonómico anunció en enero que había iniciado un diagnóstico previo de las instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana para detectar una a una las deficiencias y necesidades que tienen los colegios e institutos. Una tarea que se prevé que sea ardua y farragosa, dados los más de 2.000 centros existentes, por lo que hasta el próximo curso 26-27 no está previsto que esté culminado el plan y que, a partir de ahí, pueda comenzar su implantación.