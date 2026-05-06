La falta de espacios golpea al IES Cabo de la Huerta de Alicante: clase de Matemáticas en un despacho de profesores

Primero fue Educación Física, después una clase de Geografía y ahora una de Matemáticas. La saturación del instituto Cabo de la Huerta de Alicante ha vuelto a tener que lidiar con la falta de aulas disponibles. La asignatura ha tenido que impartirse en el pequeño despacho del departamento de profesores porque no había otra alternativa para meter a los alumnos en un centro educativo con 800 alumnos, pero cuya infraestructura está preparada para tan solo 450.

La falta de espacios hace que esta asignatura se imparta en tres aulas distintas a lo largo de la semana. Un día a la semana, se celebra en la biblioteca (convertida en aula debido a que no hay más aulas disponibles), pero este martes estaba ocupada por otra actividad y no fue posible encontrar otro espacio para los estudiantes, según han denunciado desde el instituto.

"Para empezar, no deberíamos dar clase en la biblioteca, donde la pizarra digital no funciona bien y que debería tener el uso para el que se creó", señala Álvaro Castaños, portavoz de la asamblea docente, quien advierte de la saturación y de haber tenido que renunciar a laboratorios, aulas de música y de dibujo, además de la biblioteca, para convertirlos en aulas ordinarias.

Alumnos del IES Cabo de la Huerta de Alicante recibiendo clases en las escaleras esta semana / INFORMACIÓN

El mes pasado, debido al mismo problema, una clase de Geografía de segundo de Bachillerato tuvo que impartirse en las escaleras del centro. El exceso de estudiantes en unas instalaciones que se han quedado completamente pequeñas también ha provocado este curso que se hayan tenido que cancelar varias clases de educación física porque el gimnasio no da abasto para todos. Las aulas prefabricadas también son ya insuficientes para dar respuesta a la escolarización de nuevos alumnos.

El profesorado del IES del Cabo ha cortado esta semana por tercera vez la avenida Costa Blanca durante el recreo, en protesta por sus condiciones de trabajo, exigiendo la construcción de un nuevo instituto y apoyando la convocatoria de huelga indefinida que empezará el próximo lunes.

Desde la Federación de Educación de CCOO también han denunciado esta situación ante Dirección Territorial y llaman al profesorado a organizar piquetes en los colegios e institutos cuando empiece la huelga. “La educación pública valenciana lleva años degradándose, y la situación es insostenible. Es el momento de ir a por todas y movilizarse”, señalan.

El centro tiene más de 800 alumnos, pero solo tiene capacidad para 450

Alumnos y profesores del IES Cabo de la Huerta de Alicante urgen un gimnasio nuevo / INFORMACIÓN

Un centro nuevo

El Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Uno de ellos es el IES Cabo de la Huerta.

El pasado mes de marzo, el alcalde Luis Barcala dio nuevos plazos para los proyectos de reposición y de construcción del nuevo centro educativo. Aseguró que el IES San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año, mientras que el Virgen del Remedio y Cabo Huertas, el próximo año.

Proyectos que, según el Ayuntamiento, se suman al desarrollo de la Formación Profesional (FP) Integrada no solo en el IES Leonardo Da Vinci, sino también en el IES Antonio José Cavanilles, un centro que lleva años reclamando la necesidad de contar con esta categoría para poder mejorar y ampliar la oferta formativa en toda la ciudad.