INFORMACIÓN refuerza la mirada local en su premio a la crítica de Hogueras

El premio INFORMACIÓN a la Crítica de Hogueras refuerza este año su mirada hacia la actualidad local. INFORMACIÓN y la Federació de les Fogueres de Sant Joan organizan y convocan la décima edición de este galardón, dirigido a todas las comisiones de hoguera que plantan monumento adulto en la ciudad de Alicante y que mantiene como objetivo potenciar la crítica como una de las señas de identidad más características de la fiesta oficial de la ciudad.

La principal novedad de las bases de esta edición está en el criterio de valoración. El jurado designado para la ocasión valorará la estética, la sátira, el humor y la actualidad de las escenas presentadas, con especial atención a aquellas que estén vinculadas con el ámbito local. El premio quiere destacar así el peso de las escenas capaces de leer la realidad alicantina desde el lenguaje propio de las Hogueras, con crítica, ironía y mirada festera sobre los asuntos de la ciudad.

Las comisiones interesadas en participar deberán cumplimentar la solicitud correspondiente y especificar la escena escogida para optar al premio. Las solicitudes deberán entregarse obligatoriamente en papel y en sobre cerrado en la conserjería de la Casa de la Festa, en la calle Bailén, de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas. El plazo límite de presentación será el lunes 8 de junio a las 21.00 horas.

El jurado visitará las hogueras seleccionadas en la mañana del 21 de junio a partir de las 9.30 horas. Antes de esa visita, los componentes del jurado harán una selección de un mínimo de seis propuestas a partir de la información presentada por las comisiones. El listado de hogueras seleccionadas se hará público días antes del recorrido y la Federació será la encargada de notificarlo a las comisiones elegidas.

Jurado

El jurado estará compuesto por dos representantes del diario INFORMACIÓN, un artista de Hogueras y dos foguerers seleccionados por la Federació. Su decisión será inapelable y no podrá dejar desierto ninguno de los premios. El primer premio estará dotado con 500 euros y banderín acreditativo a la mejor crítica otorgada por el jurado. El segundo premio recibirá 300 euros y banderín, mientras que el tercero estará dotado con 200 euros y su correspondiente banderín.

La notificación de los premios INFORMACIÓN a la Crítica de Hogueras se dará a conocer en la tarde del 21 de junio a partir de las 16.00 horas. La comisión ganadora tendrá que estar presente para la entrega de premios, que se realizará en la tribuna oficial el 22 de junio.

La apuesta por la crítica local conecta con la evolución reciente del galardón. En la última edición, la hoguera Pío XII se impuso con una escena centrada en la Capital Española de la Gastronomía 2025 y en la falta de actividad relevante vinculada a ese reconocimiento. El protagonista de la obra era el alcalde de Alicante, Luis Barcala, representado como el chef Barcalini. La escena, obra de Joaquín Rubio, se llevó el respaldo unánime del jurado en el año del regreso de Pío XII a las Hogueras.

Turismo

El podio de 2025 lo completaron Santo Domingo-Tomás Valcárcel y Port d’Alacant. La primera también situó a Barcala como protagonista, en una crítica sobre el turismo y la falta de cuidado del patrimonio, con referencias al torreón del Ayuntamiento, la Explanada, la tala de árboles o el Castillo de Santa Bárbara. Port d’Alacant, por su parte, apostó por una escena centrada en los recortes, las infraestructuras abandonadas, los espacios culturales desatendidos y los ajustes presupuestarios.

Un año antes, Port d’Alacant ganó el premio por segundo ejercicio consecutivo con “Aleteo urbanístico, urbanismo aleatorio”, una escena que convertía Alicante en una partida de Monopoly para criticar las obras eternizadas, los proyectos pendientes y las decisiones urbanísticas que atraviesan distintos barrios de la ciudad. El jurado destacó entonces el esfuerzo de las comisiones por sacar punta a la actualidad alicantina, con referencias a la tala de árboles, los centros de salud prometidos, el frente litoral, la avenida de Jijona, el PAU 2, Las Cigarreras o el Palacio de Congresos.

La décima edición del premio mantiene esa línea y vuelve a poner el acento en la capacidad de las Hogueras para convertir la actualidad de Alicante en sátira festera. La crítica, el humor y la mirada local serán de nuevo los elementos centrales de un galardón que busca reconocer las escenas que mejor sepan transformar los debates, problemas y contradicciones de la ciudad en lenguaje de monumento.