La oferta para niños de 3 años crecerá el próximo curso con seis aulas más para toda la Comunidad

La Comunidad Valenciana tendrá el próximo curso 2.028 aulas para niños de tres años con una ratio máxima de 25 alumnos, seis más que el actual. La Conselleria de Educación inicia a partir de este jueves el proceso de admisión para las etapas educativas de Infantil y Primaria del curso 2026-2027, con una planificación que, pese al descenso de la natalidad, incrementa la oferta educativa.

En concreto, para escolarizar a los 35.378 alumnos nacidos en 2023 —226 menos que el año anterior— se han habilitado 1.500 unidades en centros públicos y 528 en centros concertados, mientras que, en el curso anterior, la distribución fue de 1.493 unidades en públicos y 529 en concertados.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, quien ha comparecido para explicar los datos más relevantes del proceso de admisión escolar de Infantil y Primaria que comienza mañana jueves y se prolongará hasta el 18 de mayo a las 10.59 horas.

Asimismo, a pesar de la bajada de nacimientos, la conselleria mantiene una ratio máxima inferior a los 25 alumnos por aula, "favoreciendo una atención más individualizada", según ha destacado. Esta reducción se ha aplicado en 63 localidades, adaptando las ratios a 20, 22 o 23 alumnos por unidad según las necesidades.

Se incorporan al listado de ratios reducidas las localidades de Alfara del Patriarca (ratio máxima 22) y Meliana (ratio máxima 20) y bajan con respecto al curso pasado, Alcoy (de 23 a 20), Onda (de 25 a 23), la Vall d’Uixó (de 23 a 20) y Quart de Poblet (de 25 a 23).

Niños aprendiendo las partes de una planta en el colegio Emilio Varela / Héctor Fuentes

Despoblamiento y necesidades especiales

Educación también ha informado de que en las zonas rurales se ha reducido el número mínimo de alumnado necesario para mantener unidades, lo que ha permitido la creación de 102 nuevas unidades —26 en Alicante, 44 en Castellón y 32 en Valencia— y la consolidación de 153 puestos docentes.

En materia de inclusión educativa, el próximo curso contará con 36 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) para integrar a niños con necesidades especiales, que se suman a las 342 ya existentes. Estas nuevas unidades se distribuirán de la siguiente forma: 13 en Alicante, 7 en Castellón y 16 en Valencia, reforzando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Cambio de lengua base

El proceso de admisión se realizará de forma telemática a través de la plataforma AdmiNova, que este año presenta mejoras en su diseño y funcionalidad, según la Administración autonómica. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de solicitar el cambio de lengua base en el mismo centro donde el alumno ya está matriculado. Estas solicitudes tendrán prioridad sobre las externas, siempre que existan vacantes en la lengua solicitada.

Asimismo, el sistema permite a las familias indicar la lengua base en cada una de las opciones de centro solicitadas, configurando así la oferta educativa en función de la demanda real.

En este sentido, Educación recuerda que, en caso de que un centro oferte plazas en las dos lenguas base y se desee optar a ambas, habrá que solicitar dos veces el mismo centro, una vez por cada lengua base. De no hacerlo así, la participación en el proceso quedará limitada a una lengua base.