Oftalmología y Cardiología son las especialidades que más seducen en los primeros días a los MIR de Alicante

El proceso de adjudicación de plazas entre los graduados de Medicina que aprobaron el examen MIR en enero se inició el pasado lunes y de momento Oftalmología; Cardiología y Anestesiología y Reanimación son las especialidades que más seduce a los peticionarios. Hay en total 287 plazas por cubrir en la provincia de Alicante en el marco de este proceso que terminará a finales de mes.

Hasta las 18:06 horas de este miércoles, un total de 47 aprobados en las pruebas de Formación Sanitaria Especializada en la rama de Medicina han solicitado plaza para hacer su especialidad en hospitales alicantinos; y entre ellos nueve han optado por aquella que estudia las enfermedades de los ojos y su tratamiento; siete por la rama de la Medicina que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio; y seis por la que se enfoca en la seguridad, confort y control del dolor del paciente antes, durante y después de procedimientos quirúrgicos o invasivos.

Medicina Familiar

En cambio, hasta ahora ningún candidato ha solicitado Medicina Familiar y Comunitaria, especialidad cercana y básica en Atención Primaria. Hay 81 plazas de esta especialidad en liza en la provincia y, de seguir la misma trayectoria que el pasado año, no se agotarán hasta el final del proceso. La elección de plazas MIR 2026 comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el 27 de mayo de 2026, fecha en la que concluirá el proceso de adjudicación. La incorporación de los nuevos residentes a sus plazas está prevista para el 5 de junio.

Como curiosidad, la primera plaza que se adjudicó en la provincia, el mismo lunes, fue Cardiología en el Hospital General de Alicante, a cargo del número 27 en el orden de solicitudes, que corresponde a la nota que tuvo en el examen. Es lo que pidió el joven alicantino Vicente Antón, que obtuvo una de las mejores calificaciones del país en el proceso selectivo.

PILAR CORTÉS

Dermatología

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología fue la segunda, y la reclamó para sí el graduado con la 38 mejor nota de España.

Además de Oftalmología, Cardiología y Anestesia, otras especialidades muy demandadas son Aparato Digestivo (cinco); Urología (cuatro); Cirugía Ortopédica y Traumatología (tres); Dermatología (dos); Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (dos); Neurología (dos); y una Pediatría, Medicina Legal y Forense, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Psiquiatría, Endocrinología y Nutrición; y Oncología Médica.

Hospitales

En cuanto a los hospitales seleccionados, el General de Alicante Doctor Balmis, el principal de la provincia, es de momento el más seleccionado, elegido por 22 residentes. Le sigue el Hospital General de Elche, con nueve residentes peticionarios; por ocho el de Sant Joan; dos el de Torrevieja; tres el del Vinalopó; uno el Virgen de los Lirios de Alcoy; uno el Universitario de Dénia y uno en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante.