Pacientes psiquiátricos que van de urgencia esperan horas en el Hospital de Sant Joan a ser atendidos por la falta de especialistas

La reciente polémica generada por la difusión de imágenes de una paciente de 24 años con trastorno mental en la entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant ha reabierto un debate que, según denuncian fuentes sanitarias del propio centro, va mucho más allá de un caso puntual: la falta estructural de psiquiatras y recursos en salud mental. Una paciente que, según las fuentes, ingresó con un brote psicótico, pasó allí la noche y quería marcharse por la mañana pero que volvió a sufrir otro brote después de que el psiquiatra le diera el alta.

Lejos de atribuir lo ocurrido a una mala praxis, las fuentes aseguran que el incidente es la consecuencia visible de un sistema tensionado que no cuenta con los medios necesarios para atender adecuadamente a este tipo de pacientes. Trabajadores que prefieren mantener el anonimato explican que la atención a pacientes psiquiátricos se ha convertido en uno de los mayores retos del hospital, que es de referencia en Psiquiatría.

“Se está trasladando una imagen de deshumanización que no es real. El problema no es cómo se trata a los pacientes, sino que no hay suficientes profesionales para atenderlos como necesitan”, señalan. Según estas fuentes, el hospital es un centro de referencia en salud mental dentro de su área sanitaria, lo que incrementa la presión asistencial. Sin embargo, indican que la plantilla de Psiquiatría no ha crecido al mismo ritmo que la demanda.

Este diario ha consultado a la Conselleria de Sanidad sobre planes de refuerzo. El pasado febrero, el conseller Marciano Gómez visitó el Hospital de Sant Joan y adelantó que este próximo verano se iniciará la reforma integral de la cuarta de este centro "para convertirla en la mayor unidad de agudos" de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana, con una inversión de 1,8 millones.

El conseller de Sanidad dijo en febrero que destinarán 1,8 millones para convertir la unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan en la mayor de la Comunidad

Esperas prolongadas

Uno de los principales problemas señalados por las fuentes es el tiempo de espera para la valoración por parte de Psiquiatría. En situaciones de saturación, un paciente puede permanecer horas en urgencias antes de ser atendido por un especialista.

“Hay pacientes psiquiátricos que esperan una, dos o incluso tres horas para ser valorados. Y no porque nadie quiera retrasarlo, sino porque los psiquiatras no dan abasto”, explican las fuentes.

Estas demoras no solo generan malestar, sino que pueden empeorar el estado clínico de los pacientes. En algunos casos, la espera prolongada deriva en crisis de ansiedad y episodios de agitación.

“Un paciente en crisis no puede esperar como si tuviera un problema leve. Necesita atención inmediata, igual que cualquier otra urgencia”, añaden.

Sanidad destinará 1,8 millones para convertir la unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan en la mayor de la Comunidad / Pilar Cortés

Las fuentes advierten de un incremento significativo en el número de pacientes con problemas de salud mental que acuden a urgencias. En una sola noche, aseguran, pueden coincidir múltiples casos graves: intentos de autolesión, ingestas medicamentosas, brotes psicóticos o crisis severas.

“Cada vez vemos más casos y más complejos. La salud mental está desbordada y no hay estructura suficiente para absorberlo”, apuntan. Además, destacan que muchos requieren seguimiento continuo o ingreso hospitalario, pero la falta de camas específicas y de profesionales limita estas opciones.

Limitaciones legales

Otro de los aspectos que complica la gestión de estos casos es el marco legal. Recuerdan que no siempre es posible ingresar a un paciente en contra de su voluntad, incluso cuando su estado es preocupante.

“Hay situaciones en las que la persona no está bien, pero no cumple criterios legales para un ingreso involuntario. En esos casos, si decide marcharse, no se le puede retener”, explican.

Esta realidad, unida a la falta de recursos, genera situaciones difíciles tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

Más medios

Ante este escenario, las fuentes sanitarias reclaman un refuerzo urgente de la atención en salud mental. Entre sus principales demandas destacan el aumento de la plantilla de psiquiatras, más personal de enfermería especializado y una mejor dotación de recursos en Urgencias, así como más personal de seguridad por las noches.

“Lo que necesitamos no son disculpas, sino soluciones. Más psiquiatras, más medios y más capacidad para atender a estos pacientes como se merecen”, concluyen las fuentes en el anonimato tras leer las disculpas públicas del conseller de Sanidad por el caso de la joven con un brote psicótico en el suelo junto al acceso de Urgencias tapada con una sábana.

E insisten en que el foco debe ponerse en mejorar el sistema y no en señalar a quienes trabajan en primera línea. “Este tipo de situaciones no se evitan con críticas, sino con inversión y planificación”, concluyen. En general señalan que faltan profesionales y centros para ayudar a los pacientes psiquiátricos.