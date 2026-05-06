La patronal de obras públicas reclama el "necesario" soterramiento del tráfico en la fachada litoral de Alicante

Los empresarios constructores de obras públicas "resucitan" el debate sobre el tráfico de la fachada litoral de Alicante y piden soterrar el paso de vehículos en Mártires de la Libertad, con el objetivo de crear un gran paseo que conecte directamente con el mar. Además, la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA) celebra los anuncios sobre la renovación del Plan General, aunque pide agilizar los plazos actuales de la Concejalía de Urbanismo porque afectan a la "viabilidad" de los proyectos.

Representantes de FOPA han planteado al Ayuntamiento de Alicante la necesidad de realizar "cambios profundos en el entramado urbano de la ciudad", como el soterramiento del frente litoral, que sirva para "recuperar el paseo de los Mártires de la Libertad para el peatón, liberarlo del tráfico y transformar el corazón de la ciudad en un espacio de encuentro con la mirada puesta en el mar".

El presidente de la patronal, Javier Gisbert, ha reclamado "plantearse con rigor el soterramiento" porque se trata de "una exigencia de toda la ciudad, que no puede seguir soportando el paso del tráfico de una carretera nacional por el centro". Según el empresario, este proyecto "supondrá dejar atrás la ciudad del siglo XIX para desarrollar otra más humana del siglo XXI" y la inversión que requiere "no es cara con respecto al beneficio que reportaría", aunque entiende que debe ser compartida por varias administraciones.

Para la retirada del tráfico de la fachada litoral, soterramiento al margen, se ha calificado de "imprescindible" la finalización de la Vía Parque, para derivar el paso de vehículos alrededor del núcleo urbano y reduciendo el flujo por el centro de la ciudad. Una actuación que, como pronto, se desbloqueará a lo largo de este 2026. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya prometió avances en su ampliación, con el desdoblamiento de la calzada en su tramo junto al PAU 1 y el PAU 2, para este año: "El Ayuntamiento ha resuelto las expropiaciones y nuestro objetivo es ponernos a trabajar en un proyecto, para poderlo licitar ya el año que viene", manifestó a finales de 2025 el jefe del Consell en presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la que fue su primera visita oficial al Consistorio.

Antes de su llegada al Palau, durante la etapa de Carlos Mazón al frente del Consell, las dos administraciones involucradas en la iniciativa acordaron que fuera el Ayuntamiento quien impulsara las expropiaciones y que sería la Generalitat la encargada tanto de actualizar el proyecto como de impulsar posteriormente la ejecución de la obra.

Retraso de licencias

Desde FOPA, también se ha puesto el foco en los actuales plazos de gestión de expedientes urbanísticos en el Consistorio alicantino. Los empresarios han incidido en la necesidad de "agilizar la tramitación de licencias", dado que la situación actual "está incidiendo directamente en la viabilidad de los proyectos y en el incremento de costes".

Según Gisbert, la "agilidad administrativa" representa "un elemento esencial para el correcto funcionamiento del sector, la generación de oferta de vivienda, la viabilidad de los proyectos y, sobre todo, la rentabilidad de las operaciones que, cuando entran en juego plazos de años, se merma hasta niveles insostenibles". Por ello, pide al gobierno municipal que implemente mecanismos para reducir los tiempos.

En este sentido, el ejecutivo de Luis Barcala ya anunció a finales de abril un "plan de choque" sustentado en dos contratos: uno para el “servicio de asesoramiento, soporte y apoyo a la racionalización y simplificación de procedimientos administrativos en Urbanismo y Servicios Sociales”, formalizado el pasado 17 de abril por 102.850 euros; y otro para la "redacción de estudios y trabajos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística", con un presupuesto base de licitación de casi 700.000 euros.

Plan General

Por otro lado, miembros de FOPA celebraron un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Alicante, en el marco de la renovación del Plan General de la ciudad. La cita estuvo encabezada por el propio Gisbert, junto con la secretaria general de la entidad, Rosa Vinal, y una amplia representación de la federación. Por parte del Consistorio acudieron el edil de Urbanismo, Antonio Peral; la directora general de Planeamiento, Leticia Martín; el director general de Proyectos y Obras, Luis Gaona; y Luis Rodríguez Robles, coordinador de los Servicios Técnicos.

Tras la reunión, Gisbert destacó que la aprobación del plan "es vital para el futuro de Alicante, que ha sufrido repetidos retrasos en un documento que debe guiar el desarrollo ordenado y estratégico de la ciudad". El presidente de FOPA entiende que renovar el PGOU "es fundamental, porque marca una senda de progreso hacia la que debe dirigirse la ciudad en su conjunto".