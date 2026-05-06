Profesores de Alicante amagan con poner sobresaliente a todos los aprobados de segundo de Bachillerato como protesta

Un sobresaliente para todos los aprobados. Es la nueva medida que están sopesando ya profesores de la provincia de Alicante para sus alumnos de segundo de Bachillerato después de que la Conselleria de Educación haya obligado a todos los docentes a acudir a las evaluaciones de los estudiantes del último curso del instituto para garantizarles que puedan hacer la Selectividad ante la huelga indefinida que hay convocada a partir del próximo lunes.

Es la respuesta con la que amenazan docentes de diferentes asambleas de la provincia, al considerar que se les está vulnerando el derecho de secundar el paro tras imponerles que interrumpan la huelga para acudir a los centros educativos a poner las notas. La estrategia de poner un diez casi de forma generalizada al alumnado está circulando por los claustros, un extremo con el que los profesores también aspiran a que la protesta de docentes tenga una repercusión nacional, porque desembocaría en que una buena parte de los alumnos de la Comunidad Valenciana tengan una nota superior a la del resto de autonomías y prioridad para acceder a la carrera universitaria que desean.

De cualquier manera, la iniciativa se está barajando sin respaldo sindical y como un planteamiento que se llevaría a cabo a título individual, ante el malestar creciente con el departamento de Ortí, que el lunes llegó incluso a anunciar que todo el profesorado de segundo de Bachillerato iba a estar considerado como servicios mínimos, lo que les impedía participar en la huelga para asistir a clase con tal de garantizar a los estudiantes el acceso a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Tras la presión sindical, después dio marcha atrás y fijó únicamente la obligación de que acudan a las evaluaciones. En otros centros educativos también se ha planteado la opción de hacer la media entre el primer y el segundo trimestre para poner la nota final a los alumnos de este curso.

Docentes plantean el 10 generalizado tras obligarles a asistir a las evaluaciones en mitad de la huelga

Un examen de la PAU en la Universidad de Alicante / Jose Navarro

Primeras denuncias a la Inspección

En mitad de este clima de tensión, Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha comenzado a recibir las primeras denuncias una vez se ha convocado oficialmente el paro docente. El Consejo Sindical Obrero (CSO) ha presentado una queja contra la Conselleria de Educación por la implantación de un protocolo en el IES de Cox, que, según el sindicato, vulnera el derecho fundamental de huelga del profesorado.

Según ha informado el sindicato, el protocolo aplicado en el centro responde a directrices de la Inspección Educativa y tiene como finalidad garantizar la evaluación del alumnado incluso en caso de seguimiento de la huelga. Para el sindicato, esta circunstancia "desplaza la responsabilidad más allá de la dirección del instituto y sitúa en el centro de la denuncia a la propia conselleria, como empleadora del personal docente y responsable de la organización del sistema educativo".

El documento, según CSO, obliga al profesorado a dejar preparados con antelación exámenes, materiales y registros de evaluación en plataformas digitales, de forma que puedan ser utilizados por otros docentes o por el equipo directivo en caso de ausencia por huelga. Además, las mismas fuentes advierten de que se prevé expresamente que las pruebas puedan ser realizadas y gestionadas por otros miembros del centro, garantizando así la continuidad del proceso evaluador sin alteraciones. A juicio de CSO, estas medidas “no buscan organizar el servicio, sino impedir que la huelga tenga efectos reales”, al asegurar que el sistema funcione con normalidad pese a la inasistencia del profesorado.